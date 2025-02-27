Прокуратура Румынии отпустила скандального Джорджеску после допроса

Политика была отпущена под судебный контроль.

В Румынии после допроса пророссийского ультраправого политика Келина Джорджеску в прокуратуре подпустили под судебный контроль и с запретом выезда из страны.

Об этом сообщает Digi24.

Бывшего кандидата в президенты Келина Джорджеску допрашивали в прокуратуре около 5 часов.

Политика отпустили под судебный контроль и на 60 дней запретили выезжать за пределы Румынии.

На выходе из здания его ожидали несколько сот сторонников, а также политики от ультраправого Альянса за объединение румын и Партии молодежи.

Ранее сообщалось, что кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску задержали в среду.

Мы ранее информировали, что скандальный румынский политик Джорджеску объяснил свои слова с территориальными претензиями к Украине.

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