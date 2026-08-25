Прокурор бегал голым за пивом и отправлял судьям обнаженные фото: он уже 5 лет не ходит на работу, но получает зарплату

В Польше уже 5 лет не могут наказать «голого прокурора» / © Unsplash

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В Польше дисциплинарный суд рассматривает дело «голого прокурора», который без одежды бегал по городу, чтобы купить пиво, и домогался женщин, в том числе и судей. В 2021 году его отстранили от работы, однако он получает половину своей зарплаты.

Об этом пишет wprost.pl.

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Прокурор бежал голым в магазин, чтобы купить пиво

Как пишет польское издание, в сентябре 2021 года обнаженный мужчина прогуливался по улицам жилого микрорайона в Свиднице. В какой-то момент он зашел в продуктовый магазин, где хотел купить пиво. Мужчину задержала полиция, которая передала его семье. Как выяснилось, это был прокурор, который на момент происшествия находился в отпуске.

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В отношении Мацея В. было возбуждено дисциплинарное производство, ему грозило увольнение. Однако подобный поступок — не первый.

Во время тренингов мужчина домогался женщин

В 2017 году во время одного из выездных тренингов он ходил по коридору голым и домогался женщин. За это прокурор не понес никаких последствий, но за второй подобный случай ему предъявили обвинение в совершении дисциплинарного правонарушения — попрании достоинства должности — и снизили заработную плату.

Дисциплинарное производство было прекращено в связи с невменяемостью Мацея В. После обжалования дело было передано на повторное рассмотрение.

Мужчина присылал судьям свои откровенные фото

Прокурор был отстранен от исполнения служебных обязанностей. После прогулки обнаженным он якобы вступал в «ночные телефонные контакты» с сотрудницей суда. «Gazeta Wyborcza» сообщила, что он прислал женщине откровенные непристойные фотографии, подписанные, в частности, словами: «извини, что голый».

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Мацей В. вернулся на работу, но руководитель прокуратуры отправил его в отпуск, который он должен был взять ранее. В текстовых сообщениях мужчина предлагал нескольким женщинам, работающим в суде, в том числе судье, уроки плавания в обнажённом виде.

Мацей В. также якобы появлялся обнажённым в общественных зонах бассейна. Просьбы со стороны работников бассейна вызывали «агрессию и угрозы со стороны прокурора, который чувствовал себя безнаказанным».

Прокурора хотели повысить в должности

Рассмотрение дела по семи эпизодам в Дисциплинарном суде при Генеральном прокуроре продолжается. «GW» напомнила, что о повышении Мацея В. ранее ходатайствовал тогдашний национальный прокурор Богдан Свенчковский, который сейчас является председателем Конституционного суда Польши.

Мацей В. с 2021 года отстранен от исполнения служебных обязанностей. Он получает заработную плату в размере половины своего обычного оклада

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