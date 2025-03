Прокурор случайно включила видео 18+ во время резонансного судебного процесса над экс-президентом

В ходе судебного процесса над экс-президентом Колумбии прокуроры случайно включили видео с порнографическим содержанием.

Об этом пишет Need To Know.

Казус произошел на виртуальном судебном заседании по делу бывшего президента Колумбии Альваро Урибе.

Урибе, который занимал должность с 2002-го по 2010 год, судят за подкуп свидетелей в уголовном процессе и процессуальные махинации.

На заседании в пятницу, 7 марта, главный прокурор демонстрировала судье набор файлов, извлеченных из телефона адвоката Хуана Хосе Салазара.

Суд над бывшим президентом Колумбии Альваро Урибе / Фото: Jam Press

Марлен Орхуэла намеревалась воспроизвести аудиозаписи разговоров между Салазаром и адвокатом Диего Каденой. Салазар и Кадена входили в команду юристов Урибе и были причастны к судебному процессу над ним. Но вместо этого она открыла два совершенно не связанных между собой файла.

Первым было видео, на котором мужчина маленького роста держал бутылку алкоголя и танцевал под звучавшую из автомобиля латиноамериканскую музыку.

Суд над бывшим президентом Колумбии Альваро Урибе / Фото: Jam Press

"Ваша честь, прошу прощения, — хихикнула Орхуэла, когда видео начало воспроизводиться. — Мы хотели показать все, что отправил Кадена, но мы не предполагали, что так произойдет".

Ее коллега Лус Мирея Лопес добавила: "У нас есть 57 файлов, состоящих из видео- и аудиозаписей".

Затем Орхуэля открыла другой файл и начало воспроизводиться видео с половыми органами женщины, улучшенное с помощью искусственного интеллекта.

Суд над бывшим президентом Колумбии Альваро Урибе / Фото: Jam Press

Суд над бывшим президентом Колумбии Альваро Урибе / Фото: Jam Press

Судья и адвокаты, представлявшие потерпевших, рассмеялись, а растерянный прокурор сказала: "Простите, ваша честь, но... это просто...".

Урибе и его адвокат Хуан Фелипе Амайя, однако, хранили каменное молчание.

Если он будет признан виновным, 72-летнему Урибе грозит максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы за взяточничество плюс восемь лет за процессуальные махинации. Колумбийское законодательство позволяет отбывать наказание одновременно.

Бывший политик отрицает обвинения. Следующее слушание состоится во вторник, 11 марта.

