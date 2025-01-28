Прокуроры, которые вели уголовные дела против Трампа, потеряли работу: что стало причиной

В администрации нового президента США Дональда Трампа считают, что прокурорам, выдвигавшим обвинения против него, "нельзя доверять".

Более десятка сотрудников Министерства юстиции США, работавших над уголовными делами против Дональда Трампа до того, как он второй раз стал президентом, в понедельник, 27 января, получили уведомление об увольнении с работы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Сегодня Джеймс МакГенри, временно исполняющий обязанности генпрокурора США, уволил ряд должностных лиц Минюста, сыгравших значительную роль в уголовном преследовании президента Трампа", – сообщили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что МакГенри "не доверяет этим должностным лицам", и не уверен, что они будут "добросовестно внедрять президентскую повестку дня".

"Эти действия соответствуют миссии по прекращению использования правительства как оружия", – пояснили в Минюсте.

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Издание отмечает, что такой шаг нарушает традицию, согласно которой после прихода к власти нового президента рядовые прокуроры продолжают работать в Минюсте и не наказываются за участие в конфиденциальных расследованиях.

Пока неизвестно, были ли эти увольнения избирательными, или работу потеряли все сотрудники, которые были вовлечены в расследования действий Трампа. Также непонятно, намерены ли уволенные юристы обжаловать решение временного генпрокурора.

Напомним, администрация Трампа начала расследование против прокуроров, которые вели дела о штурме Капитолия. Исполняющий обязанности прокурора в городе Вашингтон (округ Колумбия) Эд Мартин начал расследование в отношении прокуроров, предъявивших обвинения против некоторых мятежников.

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