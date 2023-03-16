Пролетела около тысячи километров: КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету

В ночь на четверг, 16 марта, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Примерно в 01:20 (по киевскому времени) она упала в Японское море, но за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Сообщений о повреждении самолетов или судов пока нет, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японское правительство.

Военные Южной Кореи отметили, что КНДР запустила баллистическую ракету из района Сунан в Пхеньяне. Она находилась в воздухе 70 минут и пролетела около 1 тысячи километров, достигнув максимальной высоты в 6 километров.

"...ракета упала примерно в 200 км западнее Осима-Осима, крошечного острова у западного побережья Хоккайдо на севере Японии. Токио подал Пхеньяну протест и решительно осудил запуск ракеты", — говорится в сообщении.

КНДР провела очередное ракетное испытание за несколько часов до начала саммита в Токио, на котором Япония и Южная Корея намерены обсудить, в том числе, вопросы сотрудничества, учитывая угрозу от Пхеньяна. Также вскоре состоятся переговоры между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем.

Напомним, 14 марта Северная Корея опробовала две баллистические ракеты малой дальности, запустив их в сторону восточных вод страны.

Также мы сообщали, что США и Южная Корея объявили о крупнейших военных учениях за последние пять лет. Они стартовали 13 марта и продлятся до 23 марта. В связи с этим Пхеньян пригрозил принять "беспрецедентно решительные меры".

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