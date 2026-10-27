«Пролетели в одиночку и растворились»: в рассекреченных файлах США нашли свидетельство об НЛО

Пентагон обнародовал новые документы об НЛО / © Pixabay

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Появились новые файлы об НЛО. Они подробно описывают жуткие наблюдения вблизи калифорнийского острова, который является основой теории о «подводной базе пришельцев».

Об этом пишет Daily Mail.

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Трое бойскаутов, которые совершили поход на калифорнийский остров, сообщили о бесшумном серебристом объекте, который, по их мнению, двигался быстрее обычного реактивного самолета, прежде чем, очевидно, распался.

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Их рассказ снова выплыл на поверхность в седьмой партии рассекреченных документов Пентагона об НЛО в пятницу, рядом с другими отчетами о загадочных объектах возле острова Каталина.

В отчете воздушной разведки от 28 августа 1952 года говорится о встрече скаутов во время горного похода около полудня 25 июня под ясным небом.

Согласно отчету, объект, казалось, совершил поворот вверх непосредственно перед своим «исчезновением в результате распада».

Еще в одном документе обнаружили рукописное письмо от 1 мая 1949 года, в котором описано, как вечером 28 апреля над Авалоном один за другим пролетели шесть объектов, а уже через несколько минут в том же направлении направились еще четыре.

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В военном отчете зафиксировано шесть объектов и сделан вывод, что информации для оценки наблюдения недостаточно.

Воды возле Южной Калифорнии также стали объектом спекуляций по скрытым подводным базам НЛО.

Некоторые охотники за НЛО предполагают, что такая база может прятаться под водой на плато Сикамор-Нолл – огромном подводном образовании с плоским верхом недалеко от Малибу, примерно в 70 километрах северо-западнее крайней западной точки острова Каталина.

Свидетельство в седьмой партии рассекреченных документов Пентагона об НЛО

Согласно документу, подготовленному на авиабазе Марч, трое скаутов посещали летний лагерь в Кэмп-Фоксе, где они стали свидетелями странных наблюдений. Они шли в одной группе, заметив объекты над островом.

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«Объект был серебристого цвета, высота неизвестна, а скорость, по оценкам, была выше скорости обычного реактивного самолета», – говорится в отчете.

«Никакого звука не было замечено».

Хотя документ содержит мало деталей, он описывает один очевидный маневр: объект поднялся в воздух и сразу же развернулся, прежде чем исчезнуть, распавшись, как объяснили свидетели.

Однако в отчете не была установлена высота объекта и не записано, как долго скауты наблюдали за ним, а у ребят не было под рукой никаких приборов для наблюдения, чтобы измерить его движения. Офицер, составлявший отчет, также признал сложность оценки.

«Докладчик не может оценить достоверность», – пишет в документе, добавляя, что опыт наблюдателей был «вероятно, в лучшем случае мизерным».

Письмо от 1 мая 1949 года, в котором описано, как вечером 28 апреля над Авалоном поодиночке пролетели шесть объектов, а уже через несколько минут в том же направлении направились еще четыре

В отчете упоминаются четыре сопроводительных письма и отмечается, что к двум из них добавлялись ориентировочные эскизы увиденного очевидцами. Однако этих писем и рисунков в пятничной партии рассекреченных материалов Пентагона не оказалось.

Письмо, подписанное жителем Авалона Перси Э. Макки, было адресовано Кеннету Арнольду в Бойсе, штат Айдахо.

Макки написал, что его жена и школьный учитель видели шесть объектов около 20.00 28 апреля. Они явились «не группой, а поодиночке», объяснил он.

Через несколько минут его жена пошла к дому их дочери на соседней улице, где она, их дочь и их внук, как сообщается, увидели еще четыре объекта.

«Все они двигались в одном направлении», - написал Макки.

В коротком листе не была описана форма, цвет или скорость объектов, но его автор предложил предоставить больше информации.

«Если вы все еще интересуетесь летающими дисками, тарелками и т.д., пожалуйста, сообщите мне, и я напишу больше», - написал он.

Остров Каталина

Хотя в письме было описано шесть объектов, а затем еще четыре, в военном отчете было зафиксировано только шесть, отмечая, что каждый пролетел мимо.

В записи не было фотографий или физических доказательств, и был сделан вывод о «недостаточно данных для оценки».

В ноябре 1953 года был опубликован отчет военного свидетеля в Сан-Педро, который сообщил, что наблюдал пурпурно-белый свет над островом Каталина в течение примерно 10 минут.

Сначала свет казался неподвижным, а затем, как сообщается, двигался к северо-западу в направлении Лос-Анджелеса. Следователи классифицировали наблюдение как астрономическое, идентифицировав объект как Юпитер.

В другом отчете описывается, как гражданский в Авалоне заметил ярко-оранжевый круглый объект, падавший прямо вниз 15 марта 1955 года.

Наблюдение длилось примерно две секунды, и военные считали объект вероятным метеором из-за его короткого появления и нисходящего пути.

Напомним, ранее Пентагон обнародовал еще порцию рассекреченных материалов об НЛО. В частности, свидетельство американского военного о вероятном обнаружении внеземного аппарата и тел существ бесчеловечного происхождения после загадочной катастрофы в Розуэлле в 1947 году. По словам очевидца, обломки и тела доставили в охраняемый ангар, где ему разрешили осмотреть необычный объект яйцевидной формы.

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