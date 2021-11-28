Пролежали в земле 800 лет: в Перу обнаружили останки древней цивилизации (фото)

Пролежали в земле 800 лет: в Перу обнаружили останки древней цивилизации (фото)

Точный возраст останков будет установлен во время радиоуглеродного исследования.

На центральном побережье Перу команда археологов обнаружила останки, возраст которых эксперты оценивают в 800 лет.

Об этом пишет издание Yahoo News.

Мумию обнаружили внутри подземного строения на окраине города Лима. Внутри гробницы также были обнаружены остатки растительности и каменные орудия.

Мумифицированные останки человека археологи относят к развивающейся культуре между побережьем и горами южноамериканской страны. Мумию, пол которой пока не идентифицировали, обнаружили в регионе Лимы.

"Основная характеристика мумии состоит в том, что это тело человека было связано веревками. Руки закрывали лицо, являющееся частью местного похоронного шаблона", – сообщил археолог Ван Дален Луна.

Точный возраст останков будет установлен во время радиоуглеродного исследования. Однако ориентировочно им дают около 800 лет.

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