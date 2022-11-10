Промежуточные выборы в Конгресс США: как изменится политика Америки по помощи Украине

Во время выборов в Конгресс США обещанной красной волны, если бы республиканцы одержали ошеломляющую победу и в Конгрессе, и на других избирательных позициях, не произошло. Но это не значит, что все риски, которые могут быть для Украины, неактуальны.

В интервью ТСН.ua директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук разъяснила, изменится ли политика Америки в помощи Украине.

"Во время предвыборных кампаний все вопросы больше подсвечиваются и выглядят, возможно, более драматично, однако риски поддержки и помощи Украине остаются. Без военной, гуманитарной помощи мы не можем говорить о реальной поддержке со стороны США", — отметила эксперт.

По ее словам, пока нет полного единства у республиканцев относительно того, каким образом в дальнейшем оказывать эту помощь, при каких условиях, в каких объемах.

"Те, кто говорит об ограничении помощи, находятся в меньшинстве. И это радует. Согласно некоторым прогнозам могло быть так, что треть республиканцев в Палате будут так называемые "трамписты" — это те люди, которые громко говорят, что не время тратить на Украину. Есть время проанализировать: сколько их, кто они, стоит ли на них тратить свое время. Направить ли внимание на традиционных республиканцев...", — сказала Гетманчук.

Выборы в Конгресс США: что известно

Во вторник, 8 ноября, в США стартовали выборы – американцы выбирают следующий состав Конгресса. Окончательные результаты еще не были обнародованы.

Президент США Джо Байден заявил, что выборы стали "хорошим днем для демократии и Америки" и пригласил партию республиканцев к сотрудничеству.

Также известно, что в Сенат США прошел республиканец, блокировавший законопроект о военной помощи Украине.

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