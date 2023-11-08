Промышленный робот убил человека, не отличив его от коробок с продуктами

В Южной Корее робот насмерть раздавил человека после того, как машина, очевидно, не смогла отличить его от коробок с продуктами, которые она обрабатывала.

Об этом сообщило в среду, 8 ноября, корейское издание The Korea Herald.

Сорокалетний работник робототехнической компании проверял работу датчиков робота в центре распределения сельскохозяйственной продукции в провинции Южный Кенсан. Промышленный робот, поднимавший коробки, наполненные болгарским перцем, и размещавший их на поддоне, похоже, вышел из строя и идентифицировал человека как коробку.

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По информации полиции, расследующей инцидент, роботизированная рука толкнула верхнюю часть тела мужчины на конвейерную ленту, раздавив ему лицо и грудь.

Пострадавшего доставили в больницу, но позже он скончался, говорится в сообщении.

Корейские СМИ сообщают, что это не первый инцидент с промышленными работами. В марте этого года 50-летний южнокорейец получил серьезные травмы от работы во время работы на заводе по производству автомобильных запчастей.

Напомним, ранее китайская компания NetDragon Websoft назначила искусственный интеллект на должность генерального директора.

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