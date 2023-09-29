Пронес бомбу на борт самолета, угнал $200 000 и выпрыгнул в неизвестность: невероятная история террориста Купера

Обычно авиапират быстро попадает в тюрьму или на тот свет, однако более полувека назад неизвестный просто выпрыгнул из самолета с деньгами и скрылся.

Мужчина в костюме занял свое место на борту "Боинга-727", заказал бурбон и содовую. Казалось бы, ничего примечательного в этом не было, но именно так начался единственный в истории коммерческой авиации США нераскрытый случай угона самолета.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала CNN о похитителе, чье настоящее имя не установлено до сих пор и чьи поиски продолжает сегодня один из пассажиров самолета.

Неприметный угонщик с необычными требованиями

Эрику Улиссу было всего 5 лет, когда элегантный мужчина поднялся на борт коммерческого рейса в Портленде, штат Орегон. С виду он был ничем не примечателен. Возраст — примерно 40 лет, рост — примерно 180 сантиметров, вес — примерно 80 килограммов, глаза карие, кожа смуглая, одет в легкое черное пальто, темный костюм, белую рубашку, черный галстук с застежкой и перламутровой шпилькой, на ногах небольшой чемодан-портфель – так его будут описывать свидетели.

Купер занял свое место в хвосте самолета, недалеко от откидного кресла стюардессы. После взлета он закурил – тогда в салонах еще можно было курить – и заказал бурбон с содовой. Затем он передал стюардессе написанную от руки записку о том, что у него есть бомба.

Это произошло 24 ноября 1971 года, и неизвестный мужчина, позже ставший известным как Д. Б. Купер, имел билет в один конец на рейс в Сиэтл. Расстояние между Сиэтлом и Портлендом составляет 233 км, преодолеть которое Boeing 727 способен всего за 30 минут.

Это реактивный лайнер Boeing 727 авиакомпании Northwest Airlines, похищенный между Портлендом, штат Орегон, и Сиэтлом, 25 ноября 1971 года/Associated Press

После этого он попросил испуганную стюардессу сесть рядом и открыл портфель. Внутри виднелось несколько цилиндров, от которых шли обмотанные изолентой провода, и большая батарея.

Затем Купер попросил стюардессу передать пилотам требования: $200 тысяч немечеными 20-долларовыми купюрами и два парашютных комплекта — с основным и запасным парашютом в каждом, причем они должны быть спортивными, а не военными. И добавил, что самолет приземлится в Сиэтле только после того, как подготовят деньги и парашюты. Иначе он взорвет бомбу.

Стюардесса Флоренс Шаффнер (2-я справа) сказала, что получила от похитителя записку с угрозой взрыва, но сначала подумала, что ему просто нужно свидание, 26 ноября 1971 г., Миннеаполис, штат Миннесота/Associated Press

Прыжок в неизвестность

После приземления самолета в Сиэтле он обменял три десятка пассажиров на деньги и парашюты, а затем приказал пилоту лететь в новый пункт назначения: Мехико.

Но вскоре после взлета Купер сделал что-то невероятное: с деньгами, привязанными к поясу, он выпрыгнул с парашютом из хвостовой части самолета в ночь, исчезнув над бескрайней дикой природой Тихоокеанского северо-запада.

С тех пор Купера никто не видел и ничего не слышал о нем. Его дерзкий трюк сделал его народным героем, вызвал расследование ФБР, привел к усилению безопасности в аэропортах и вдохновил десятки книг и документальных фильмов. Это остается единственным нераскрытым угоном самолета в истории авиации США.

Вертолет взлетает из штаба поисков, чтобы прочесать местность, куда похититель Дэн Купер мог приземлиться с парашютом за два дня до того, как было сделано это фото, 28 октября 1976 года, Вудленд, штат Вашингтон/Associated Press

Минимум улик

Поскольку прошли десятилетия, а новых веских зацепок так и не появилось, ФБР официально закрыло дело в 2016 году.

Но Улисс, который тогда был на борту, все еще ищет зацепки. Сейчас ему за 50, и он говорит, что провел бесчисленное количество часов, просматривая десятки тысяч документов ФБР о Купере в поисках каких-либо деталей, которые федеральные агенты могли пропустить.

Эрик Улисс/X (Twitter)

История Купера резонирует со многими людьми, потому что в ней есть "элемент Джеймса Бонда", говорит Улисс.

Он держит блокнот у постели в своем доме в Фениксе, штат Аризона, на случай, если посреди ночи его осенит новое мнение об этом деле.

Между тем он ищет зацепку, связанную с оставшимся в самолете галстуком Купера и который, по его мнению, может помочь таким детективам-любителям, как он сам, выяснить, кем был Купер. И чтобы получить доступ к галстуку, он судится из ФБР.

Улис организует кооперативный съезд и возглавляет поиски в лесу.

Десятилетиями правоохранительные органы и следователи-любители задавались вопросом: кем был таинственный похититель? Выжил ли он после падения? Действительно ли его звали Дэн Купер, как отмечено в его посадочном талоне, или это был псевдоним, вдохновленный франко-канадским героем комиксов, как позже предположило ФБР?

Даже имя Купера прибавляло интриги. Тогдашний журналист ошибочно напечатал его как "Д.Б." вместо "Ден", и имя прижилось.

Агенты ФБР прочесывают песок на пляже реки Колумбия в поисках дополнительных денег или зацепок по делу Д.Б. Купера о угоне самолета, 13 февраля 1980 года, Ванкувер, Канада/Associated Press

“Уже 52 года все продолжают называть его Д.Б. Купер. Д.Б. — Это просто более крутое имя, чем Дэн, — говорит Улисс. – Тогда вам не нужно было проходить через металлоискатель в аэропорту. Тебя не нужно было проверять. Не нужно было предъявлять водительские права, чтобы сесть в самолет и купить билет. Можно было назваться ложным именем”.

Улисс участвовал в сериале Netflix 2022 под названием “Д. Б. Купер, где ты? и был ведущим шоу на History Channel, посвященном поиску улик о Купере. Он также написал электронную книгу Серебряный шар: Уничтожение Д.Б. Купера”, одну из почти 40 книг о неуловимом похитителе.

С 2018 года Улисс также проводит ежегодный КуперКон, на котором фанаты угонщика собираются, чтобы обсудить элементы дела в мельчайших деталях.

А в следующем месяце он возглавит команду поисковиков-волонтеров, исследующих местность вблизи Тена-Бар — пляжа вдоль реки Колумбия в штате Вашингтон, где в 1980 году было найдено $5 800 по выкупу Купера.

Деньги, найденные в 1980 году, совпадают с серийными номерами денег выкупа.

Улес говорит, что он провел много времени в этом районе, пытаясь выяснить, насколько близко деньги за выкуп были до места, где мог высадиться Купер. Он просмотрел старые выпуски новостей, изучил фотографии ФБР и ознакомился с достопримечательностями, чтобы направить поисковиков в конкретные места.

Он надеется найти важные зацепки, в том числе парашют, который использовал Купер в ту ночь.

Галстук на зажиме, который оставил угонщик

Улес говорит, что окурки Купера сначала были найдены, но впоследствии исчезли — важнейшее утраченное доказательство, которое могло бы пригодиться учитывая современные достижения в области ДНК-технологий, говорит он.

Но недавно он нашел еще одно доказательство: галстук на зажиме от JCPenney, который Купер оставил перед тем, как выпрыгнуть из самолета на высоте почти 10 000 футов над южным Вашингтоном.

Во время похищения Купер был одет в этот черный галстук JC Penney, который он снял перед прыжком/FBI

По словам Улисса, галстук и найденные деньги для выкупа являются ключевыми доказательствами по этому делу. Хотя ФБР уже проверило галстук на наличие следов ДНК, Улисс считает, что узел галстука имеет металлический шпиндель, на котором все еще может быть не обнаружена ДНК.

В марте этого года Улисс подал иск против ФБР с требованием предоставить ему доступ к галстуку, который, по его словам, хранится в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия. В своем иске Улисс просит разрешить ему и эксперту по ДНК собрать мазки из шпинделя.

Улис отметил, что внесет любую найденную ДНК в генеалогические базы данных в надежде найти совпадение, которое поможет разгадать личность Купера.

Ларри Карр, бывший агент ФБР, работавший над делом Купера, говорит CNN, что он не верит, что ФБР разобрало шпиндель, чтобы обработать его. Но, по его словам, любая ДНК, найденная на галстуке, может быть скомпрометирована.

Полотняная сумка, в которой находился один из парашютов, издан Д.Б. Куперу в 1971 году

“Галстук никогда не разбирался и не обрабатывался по современным стандартам. Ее собирали и обрабатывали по стандартам 1971 года. Так кто знает, чья ДНК действительно находится на галстуке”, — говорит Карр, докладчик на нынешнем мероприятии КуперКон в Сиэтле в ноябре этого года. — Это еще одно препятствие, которое мы должны преодолеть, потому что мы не знаем, действительно ли это ДНК Купера».

Однако, добавляет он, "все возможно".

"Кабинетные криминологи" спекулируют по этому делу десятилетиями

История Купера породила сообщество кабинетных криминологов, которые в течение пяти десятилетий обменивались теориями и спекулировали на его личности.

Публичное удивление ФБР по поводу этой тайны лишь подогрело интерес.

Бюро рассматривало сотни потенциальных подозреваемых. Был ли это Ричард Маккой, мужчина, который через год угнал самолет и выпрыгнул с парашютом над Прово, штат Юта, с выкупом в 500 000 долларов? Нет, он был дома со своей семьей во время угона самолета Купера, как позже выяснило ФБР. Был ли это Дуэйн Вебер, который на смертном одре утверждал, что он Купер? Федеральные органы использовали доказательства ДНК, чтобы исключить его.

Один из неиспользованных парашютов/FBI

Карр, бывший агент ФБР, называет несколько причин, по которым он считает, что Купер не выжил после прыжка. Он не был опытным парашютистом и не знал, где он был, когда прыгнул, потому что никогда не просил пилотов сообщить о своем местонахождении и не указывал им путь полета. Кроме того, было темно и холодно – плохие условия для прыжков с парашютом.

Карр сказал, что дело Купера – одно из самых популярных дел, над которыми он работал, и он до сих пор думает о нем.

Отсутствие развязки продолжает угнетать Улисса и других расследователей-любителей. После того, как ФБР завершило свое расследование, материалы дела стали доступны общественности в Интернете, и Улисс говорит, что он просмотрел около 35 000 страниц документов ФБР.

Он говорит, что намерен выяснить, кем был Купер в течение следующих нескольких лет. И он подозревает, что истина находится в пределах досягаемости.

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