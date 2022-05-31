Пропаганда РФ продвигает нарратив о том, что "Путин упростил выдачу гражданства сиротам из Украины"

Пропаганда РФ продвигает нарратив о том, что "Путин упростил выдачу гражданства сиротам из Украины"

В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что основной нарратив, который сегодня продвигают российские средства массовой пропаганды — "Путин упростил выдачу гражданства сиротам из Украины".

Таким образом, Кремль решил узаконить похищение украинских детей, чтобы предоставить гражданство России.

Об этом в ЦПД сообщили 31 мая.

"Рашисты трактуют этот нарратив как спасение и единственный правильный вариант для наших детей. Таким образом кремль решил узаконить похищение детей, которых вывезли по предварительным подсчетам, уже более 2000 человек из ОРДЛО, чтобы предоставить гражданство рф", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в таких нарративах – платформа для будущих манипуляций.

В ЦПД заметили, что российские средства массовой пропаганды используют тему детей только для "красивой картинки", где пропагандисты покажут "спасение" маленьких украинцев, оправдывая тысячи смертей своих солдат.

Напомним, 25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

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