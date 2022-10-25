Пропагандист Красовский попытался оправдаться за призыв убивать украинских детей: "Я виноват"

Красовский сказал, что его часто "заносит" в эфирах, но он будто бы никому не желает смерти.

Российский пропагандист Антон Красовский записал видео, на котором попытался оправдаться за свои слова о необходимости топить украинских детей, считающих, что территория Украины оккупирована Россией.

Соответствующее видео пропагандист из канала Russia Today выложил в Сеть.

Красовский сказал, что его часто "заносит" в эфирах, но он будто бы никому не желает смерти. Пропагандист также заявил, что "никогда себе не простит" этого.

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"Я сижу в этом эфире десятки раз в месяц и меня то и дело заносит куда-то, куда может занести тот бес, который сидит на одном из моих плеч, как писал Достоевский. И вот тут он меня занес. Иногда я пытаюсь решить, а чья жизнь важнее, нужнее, правильнее. Я идиот. Нет таких жизней…" – сказал в обращении Красовский.

Он также сказал, что виноват перед всеми матерями, которые в ужасе услышали этот текст.

"Я виноват и вину эту я унесу с собой, она будет в моих снах и печалях всю оставшуюся мою жизнь, я виноват. Я не уверен, что ее (вину) можно искупить", — сказал пропагандист.

Он отметил, что "всегда хотел быть лучше врага", как и его страна.

"И я дурак смешал добро со злом и облажался, скурвился. Не знаю, можно ли меня простить. Я себя никогда не прощу", — заявил Красовский.

Заявление Красовского и реакция Украины

Красовский вместе с гостем обсудили в эфире пропагандистского канала Russia Today, как нужно уничтожать украинских детей, которые в 80-е годы были против оккупации Украины.

"Этих детей нужно было топить в Тисине, прямо там, где "плыне кача". Топить прямо там. Это – наш мир. Сказал что-то, что "москали оккупировали" Украину – сразу бросаешь в реку с бурным течением", – заявил пропагандист.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал эти слова разжиганием геноцида и призвал заблокировать по всему миру Russia Today.

Заметим, что слова Красовского возмутили и самих россиян, в частности, таких же пропагандистов. А некоторые депутаты считают, что такими высказываниями Красовский дал козыри в руки врагу. Кроме того, слова пропагандиста проверят в Следкоме РФ.

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