Пропагандист Кремля Соловьев восхищен действиями Лукашенко: "Григоревичу нужно дать Нобелевскую премию мира"

Российский пропагандист Владимир Соловьев увлечен действиями самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он предлагает вручить ему Нобелевскую премию мира за якобы урегулирование военного мятежа предводителя ППК "Вагнер" Пригожина.

Об этом заявил пропагандист в эфире своего шоу.

"Лукашенко в моих глазах поднялся до нереальных высот. У меня с ним и так такая система отношений – восходящая. Нужно мне поехать к нему отдельно поговорить на тему. Если уж говорить о Нобелевской премии мира, точно есть кому дать (Лукашенко – ред.) и вручат", — заявил счастливый Соловьев.

Какая роль Лукашенко в мятеже Пригожина

Напомним, главарь террористической группировки ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что он передумал идти на Москву после переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Они якобы договорились о прекращении восстания. Перед этим фейковый президент РБ заявил, что по согласованию Путина провел с Пригожиным переговоры и убедил его террористов прекратить бунт.

Тем временем в СНБО считают, что Лукашенко может быть причастен к военному мятежу, организованному Пригожином. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главарь "Вагнера" не самостоятельно принимал решение о мятеже и, скорее всего, имел подельников даже в Кремле.

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