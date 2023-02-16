Пропагандист Соловьев оскандалился из-за фото сына-модели: все подробности и реакция соцсетей

Главный рупор кремлевской пропаганды Владимир Соловьев оказался в центре громкого скандала из-за своего сына.

Соловьев активно поддерживает мобилизацию в России и призывает отправлять на фронт солдат срочной службы. Впрочем, российские СМИ обнародовали фото, свидетельствующие, что его сын Даниил не спешит на войну, несмотря на призывной возраст.

Оказалось, что сын кремлевского пропагандиста работает моделью в Лондоне. На снимках Даниил Соловьев позирует на камеру со стильной прической, маникюром и макияжем, а также в женском наряде и с длинными ногтями.

Сам Владимир Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за снимков сына-модели. Он назвал информацию о работе сына в лондонском модельном агентстве "ИПСОшной ложью, которую забросил киевский пропагандист"

Пропагандист уверяет, что его сын раньше учился в Англии, но сейчас учится в одном из московских университетов, однако название учебного заведения не уточнил. Также Соловьев-старший подчеркнул, что Даниил "ни с одним модельным агентством никаких контрактов не заключал", и вообще он — "глубоко набожный парень".

Снимок, где парень позирует в женской одежде и с длинными ногтями, пропагандист прокомментировал коротко: "Это кто угодно, но точно не мой сын".

Владимир Соловьев также заявил, что распространившие эту информацию росСМИ "отрабатывают повестку украинского ИПСО" и "являются агентами укронацистов".

Впоследствии в Сеть попал скриншот публикации британского таблоида The Sun, где утверждается, что Даниил Соловьев был замечен в одном из лондонских гей-клубов и что друзья зовут его "Блонди". Впрочем, на сайте издания этот материал отсутствует.

Пользователи соцсетей активно обсуждают скандал с кремлевским топпропагандистом и его сыном.

Это Даниил Соловьев, сын Владимира Соловьева, призывающий россиян умирать в Украине и призывающий забрасывать Европу ядерными бомбами. Даниил не на фронте с нацистами, а в Лондоне, где у него контракт с модельным агентством. Папа — дикий гомофоб, но это сыночек, это второе... pic.twitter.com/dHn4fFplRR — Юрий Пивовар (@ZloyBanderovets) 13 марта, 2023

Виноват Соловьев призывающий ехать друхих сыновей на войну и нежно оберегающий своего мальчика гея в чужих сердцу патриота заграницах ... ! — Nik Mykh (@nikmykh) February 16, 2023

Пока пропагандист Соловьев отправляет детей россиян исполнять "священную обязанность", его сын Даниил красит ногти и "пока не может заключить контракт с Минобороны России и отправиться в защиту Донбасса, поскольку у него уже заключен контракт с модельным агентством"



pic.twitter.com/bYdy2VLP9R — Natasha Evkova (@NatashaEvkova) 12 Feb 2023

Растлил мальчонку запад, срочно в армию надо... Соловьев спасай сына, отправляй в армию — Nik Mykh (@nikmykh) February 16, 2023

Владимир Соловьев заявил, что в самом деле, сын не его, ему подбросили! — Брюш Колось (@KostaKrempov) 16 февраля 2023

Отметим, что пропагандист Владимир Соловьев на своих эфирах призывает правительство России отправлять на фронт солдат-срочников — мол, они и сами не прочь отправиться "в зону СВО", ведь там уже воюют их родители.

Также телеведущий перед камерами заявил, что российская армия каждые полгода должна готовить от 120 до 140 тысяч молодых солдат, поэтому этот вопрос нужно как-то решить. Однако ни один из сыновей Соловьева воевать не ушел, хотя оба – призывного возраста.

"Дайте повоевать. Наши отцы там, пустите и нас туда"



Соловьев призывает отправлять на войну срочников.



Украина Live pic.twitter.com/dRc0LqkXxY — inco-gnito (@IncognitoBD) February 13, 2023

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