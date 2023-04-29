Пропагандист Соловьев выдал кадры удара из Умани за "обстрел Донбасса"

Соловьев украл видео уманчнки Юлии и заявил, что на кадрах – жительница Донбасса.

Российские пропагандист Владимир Соловьев выдал видео из Умани за "обстрел Донбасса".

В своейм Телеграм-канале пропагандист опубликовал пост о "жестоких обстрелах Донбасса", проиллюстрированный видео с пострадавшей при вчерашних российских обстрелах Юлией из Умани.

На видео женщина в крови показывает свою квартиру в первые минутиы после обстрела. Пропагандист обнародовал обрезанную версию видео, убрав в том числе отрывок, где Юлия говорит, что ненавидит "к***пов". Соловьева не смутил даже украинский язык женщины.

"Хочешь узнать, что произошло с этой женщиной, подписывайся на Телеграм-канал", — пишет Соловьев и обещает рассказать "всю правду".

Соловьев выдал видео с пострадавшей в Умани женщиной за "обстрелы Донбасса"

Напомним, что жительница Умани Юлия поразила Украину и мир ужасными кадрами ;из своей квартиры в первые минуты после ракетного удара оккупантов.

Позже Юлия сообщила, что после видео ей в личные сообщения россияне стали писать разные оскорбления.

В результате российской ракетной атаки на Умань погибли 23 человека. Среди них – пятеро детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет).

Читайте также: