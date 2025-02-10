ЦПИ публиковал аналитический отчет по черному рынку оружия и российским фейкам вокруг них.

Журналист Такер Карслон, известный своей пророссийской позицией, заявил о том, что Украина якобы перепродает американское оружие мексиканским наркокартелям. В Украине, в частности, в Центре противодействия дезинформации, ответили на такое заявление Карлсона.

Об этом говорилось в сообщении руководителя ЦПИ СНБО Андрея Коваленко.

Коваленко назвал слова журналиста старой ложью и подчеркнул, что тот не предоставил никаких доказательств.

Также ЦПИ предоставил отчет-аналитику о черном рынке оружия и российских фейках.

"Приведу данные из отчета: 01.08.2022 года российские 3MI и Telegram-каналы, со ссылкой на мексиканский телеканал Milenio Televisión, опубликовали видео о якобы продажах украинского вооружения представителям мексиканского наркокартеля Golfo. Украине. По словам мексиканского канала, речь идет о Javelin и о том, что его можно найти на "черном рынке", на котором их цена колеблется от $20 до $60 тысяч", — написал Коваленко.

Однако, как он добавил, в сюжете ведущая ошиблась и назвала противотанковый гранатомет М136 АТ4 "Джавелином".

"Данное уточнение важно, поскольку гранатомет АТ4 уже находится в массовом производстве с 1980-х годов, а общее количество произведенных единиц сейчас превышает 600 тысяч. При этом, стоимость такого гранатомета составляет от $1500 до $2000. Сам гранатомет был куплен на енко.

Россия извратила информацию тогда и запустила ее на разных языках.

"К сожалению, этот фейк в очередной раз оживил Карлсон. Особенно странно представлять, например, Хаймарсы и другое оружие на вооружении картелей. Тем более что за использованием вооружений тщательно следят наши партнеры", — написал Коваленко.

С отчетом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, во время интервью с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом журналист Такер Карслон назвал "фактом" то, что Украина перепродает свое американское оружие мексиканским наркокартелям. Без доказательств он заявил, что "украинские военные продают огромный процент, до половины оружия от США".

Карлсона процитировали пропагандистские агентства и СМИ РФ.

Ранее Такер Карлсон обвинил 46 президента США Джо Байдена в попытке ликвидации президента РФ Владимира Путина.

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