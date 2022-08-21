Пропагандистка Путина ходит по парку с охраной и пугается детского мячика

Пропагандистка Путина Маргарита Симоньян заявила, что она ходит с охраной и боится даже детского мяча.

Об этом российская пропагандистка написала после гибели дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной.

Об этом Симоньян написала в социальных сетях.

Путинская пропагандистка, неоднократно призывавшая к массовым убийствам украинцев, призналась, что теперь ходит только с охраной.

Симоньян рассказала, что во время прогулки в парке она увидела детский мячик. Тогда один из охранников быстро подбежал и отбросил игрушку, якобы заявив пропагандистке, что таким образом ее могут ликвидировать.

Симоньян посетовала, что тогда ей было смешно, однако после гибели Дугиной она опасается якобы покушения.

Напомним, российские пропагандисты и политики отреагировали на гибель Дарьи Дугиной (также известной как Дарья Платонова), дочери философа, идеолога "русского мира" Александра Дугина.

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