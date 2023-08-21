Пропагандистка Симоньян пожаловалась на беспилотник, котрый упал недалеко от ее улицы

Российская пропагандистка Маргарита Симонян пожаловалась, что на соседней с ней улице упал беспилотник, утром 21 августа атаковавший Москву и Подмосковье.

Об этом прокрелевская писака сообщила у себя на странице телеграмм.

"Тот беспилотник, сбившийся в Истринском районе, упал на соседней улице", — говорится в ее сообщении.

Между тем, российские пропагандисты пишут, что ПВО сбила еще один "украинский беспилотник" сегодня в 8:16 над Истринским районом Подмосковья. Там еще проживает Маргарита Симоньян.

Пророссийский телеграмм-канал MASH опубликовал видеопролет БПЛА над Новой Ригой в Истинском районе. Как утверждают авторы кадров, через несколько минут дрон был сбит.

По словам очевидцев, они видели серый беспилотник самолетного типа с размахом крыльев около трех метров, винтом спереди и тремя колесами.

Момент сбивания неизвестного беспилотника попал на камеры наблюдения коттеджного поселка в Истринском районе Подмосковья.

Момент сбивания неизвестного беспилотника под Москвой попал на камеры

Из-за неизвестных беспилотников во всех столичных аэропортах временно введен план "Ковёр", десятки рейсов задержаны. Более 90 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы, жалуются пропагандисты.

Мэр столицы Собянин также сообщил об уничтожении БПЛА на подлете в Москву.

Напомним, утром 21 август Москву атаковали неизвестные беспилотники.

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