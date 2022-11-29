Пропагандистка Симоньян призвала судить за "госизмену" эмигрантов из РФ, критикующих власть

Ей поддакивал пропагандист Соловьев, заявивший, что "в какой-то момент" России предстоит вернуться к расстрелам.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала привлечь к уголовной ответственности по статье о госизмене россиян, покинувших страну и критикующих политику Кремля.

Свое заявление пропагандистка сделала в эфире российского телевидения, пишет "Агентство".

"Вообще эти люди должны быть осуждены по статье "государственная измена", которая есть в Уголовном кодексе. И до всякой "СВО" мы об этом говорили. И мне непонятно до сих пор, какого рожна они по этой статье привлечены в свое время не были, когда всем было известно о том, что они каждый день занимаются ровно тем, что составляет суть, букву и дух этой статьи", – заявила Симоньян.

"Там на русском языке написано, что если ты собираешь сведения на заказ или на деньги, или иначе каким-то образом способствуешь иностранному государству, враждебномумтвоей стране, каким-то образом бороться со своей страной — информационно, как-то иначе, то это статья "государственная измена", – добавила главная редактор RT.

Телеведущий-пропагандист Владимир Соловьев поддержал такую идею, в то же время посетовал на то, что государство не изымает собственность у тех, кто покинул страну.

"Мы даже их собственность не трогаем. Я не говорю "конфискуем" – мы даже ее не арестовываем", – сказал Соловьев.

Он также заявил, что "в какой-то момент" России предстоит вернуться к расстрелам.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Кремль пытается усилить контроль за информационным пространством после того, как в нем стала увеличиваться критика военного руководства из-за поражений в войне.

Заметим, что российские пропагандисты придумали новый метод, как заставить Украину капитулировать на фронте: они нашли российскую ведущую детской программы Ангелину Вовк, которая с "Хрюшей" и "Степашей" захотела поехать на фронт.

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