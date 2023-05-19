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Пропагандистка Симоньян запаниковала из-за присланной ей "взрывчатки": это оказалась секс-игрушка (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Пропагандистка Симоньян запаниковала из-за присланной ей "взрывчатки": это оказалась секс-игрушка (фото)

Маргарита Симоньян получила бандероль с вибратором и подумала, что это взрывчатка

На самом деле, кто-то прислал на работу Симоньян вибратор.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что получила "бандероль со следами взрывчатки", однако оказалось, что в пакете была секс-игрушка.

Об этом самая пропагандистка сообщила в сети 19 мая.

"На мое имя на работу послали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается", – сообщила Симоньян.

Позже она уточнила, что в посылке из Гонконга был вибратор, и показала соответствующее фото.

"Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не было. Зато оказалось вот что. Говорят, это какая-то вибропуля для сексуальных приключений. А по мне, так пенал какой-то", — заявила пропагандистка.

Пропагандистка Маргарита Симоньян восприняла вибратор за взрывчатку/Фото из Телеграмм-канала Симоньян / ©
Пропагандистка Маргарита Симоньян восприняла вибратор за взрывчатку/Фото из Телеграмм-канала Симоньян

Напомним, жительница Санкт-Петербурга сообщила в полицию о белом беспилотнике над парком, которым оказалась толстая чайка.

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Дата публикации
Просмотры
1080
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