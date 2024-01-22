Пропагандистке Тине Канделаки запретили въезд в Казахстан: причина

Российской пропагандистке, заместителю генерального директора "Газпром-медиа" Тине Канделаки запретили въезд в Казахстан.

Об этом сообщает казахская служба Радио Свобода/Азаттык.

"Государство такого никогда не прощает. Она не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет", – заявил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Скандальное заявление Канделаки

Въезд запретили из-за скандального заявления Канделаки, что в Кахастане якобы вытесняют русский язык.

"В Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. Минтранс республики захотел переименовать несколько ж/д станций и заменить русские названия на казахские. К примеру, предлагают заменить станцию "Уральск" на "Орал", "Узень" на "Жаңаөзен" и т. д.

Как показывает опыт Прибалтики (стран Балтии. – Ред.), это очень опасная тенденция. Здесь тоже всё начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз", – написала пропагандистка в Телеграм.

В издании Factcheck.kz отметили, что это "далеко не первый случай, когда представители российского политического истеблишмента и прессы продвигают пропагандистский нарратив о притеснении русского языка и русофобии в Казахстане".

В октябре 2023 года в МИД Казахстана подтвердили наличие списка лиц, которым запрещён въезд в Казахстан за агрессивную риторику и негативные высказывания в адрес страны. Кто находится в списке, не уточнялось.

Ранее в России заявили об "исторических правах" на север Казахстана.

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