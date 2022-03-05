Пропагандистов из Russia Today в Германии оштрафовали на 25 тысяч евро

Пропагандистов из Russia Today в Германии оштрафовали на 25 тысяч евро

Штраф необходимо оплатить до 16 марта, повторное нарушение грозит еще большими штрафными санкциями.

Медиарегулятор в Германии оштрафовал на 25 тысяч евро Russia Today (RT) за нарушение правил вещания на территории ФРГ.

Об этом сообщили в субботу, 5 марта на сайте медиа-службы Берлин-Бранденбург, осуществляющей регулирование в этой сфере.

В сообщении отметили, что немецкая программа RT была доступна на различных веб-сайтах в субботу, несмотря на требование прекратить ее еще накануне.

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Выход программы российских пропагандистов в эфир был запрещен, поскольку в Германии RT не имеет лицензии на вещание на немецком языке.

Штраф должен быть выплачен до 16 марта. Если RT не приостановит немецкоязычную программу, медиарегулятор грозит взыскать с пропагандистов 40 тысяч евро.

Соцсеть Facebook и видеосервис YouTube начали ограничивать или блокировать работу российских пропагандистских СМИ.

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