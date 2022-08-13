Пропагандистов прочь из страны: Эстония выдворила сотрудников российского издания

Российских журналистов из "Известий" выслали из Эстонии. Местные власти объясняют решение тем, что они использовали туристические шенгенские визы для прикрытия пропагандистской деятельности.

В частности, кремлевские пропагандисты собирались подготовить материалы об ограничении выдачи виз гражданам России и лишении танка Т-34 статуса памятника.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

После этого замысла россиян Эстония не будет пускать на свою территорию и других граждан страны-агрессорки с выданными ею действующими шенгенскими визами. Исключение будут сделаны для нескольких категорий людей, например, дипломатических работников. Впрочем, под запрет точно попадут туристы.

Идея остановить выдачу виз россиянам имеет сейчас поддержку нескольких государств. Чехия планирует просить об этом на уровне всего ЕС во время неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза уже в конце августа. В чешском МИДе отметили, что полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам всеми государствами-членами ЕС может стать еще одной и очень эффективной санкцией.

"Корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали поездом из Нарвы в Таллин. В вагоне к ним подошли полицейские, сняли с поезда и отвезли в отдел полиции", — сообщает издание.

В редакции отреагировали на инцидент та заявили, что Солдатова и Тимофеев посещали страну как туристы. Но во время визита журналисты решили "подготовить материалы об ограничении выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника".

Напомним, украинский юморист, звезда "Квартала 95" Юрий Великий показал пародию на пропагандиста Владимира Соловьева.

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