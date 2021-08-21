Пропагандистские сайты "Талибана" внезапно прекратили работу — СМИ

Работу также прекратили многочисленные группы WhatsApp, используемые талибами.

В пятницу, 20 августа, пять веб-сайтов "Талибана", которые распространяли пропаганду на арабском, пушту, дари, урду и английском языках, внезапно прекратили работу.

Об этом сообщает The Washington Post.

Причина отключения порталов пока неизвестна. Отмечается, что все они ранее имели защиту от CloudFlare, компании из Сан-Франциско, которая помогает веб-сайтам распространять контент и защищаться от кибератак.

SITE Intelligence Group, который отслеживает онлайн-экстремизм, заявил, что работу также прекратили многочисленные группы WhatsApp, используемые талибами.

"Мы обязаны соблюдать законы США о санкциях, в частности блокировать учетные записи, которые, очевидно, являются официальными учетными записями талибов", — указала представитель WhatsApp Элисон Бонни.

Напомним, что в Facebook есть специальная команда афганских экспертов для мониторинга и удаления содержания, связанного с талибами.

Также читайте Сеть облетели кадры из Кабула, на которых военному США через колючую проволоку передают младенца

В то же время Twitter позволил нескольким официальным аккаунтам "Талибана" продолжить работу, пока они соблюдают правила о запрете нежелательного контента, в том числе твитов, которые разжигают насилие.

"Талибан" на протяжении многих лет умело использовал социальные сети и Интернет для распространения своих идей, изображая себя освободительной армией, которая стремится освободить Афганистан от внешней оккупации и восстановить традиционный вид исламского права.

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

Новости мира: в аэропорт Кабула прибыл украинский самолет, но пока что вылет произойти не может

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку