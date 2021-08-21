Пропагандистские сайты "Талибана" внезапно прекратили работу — СМИ

Работу также прекратили многочисленные группы WhatsApp, используемые талибами.
В пятницу, 20 августа, пять веб-сайтов "Талибана", которые распространяли пропаганду на арабском, пушту, дари, урду и английском языках, внезапно прекратили работу.
Об этом сообщает The Washington Post.
Причина отключения порталов пока неизвестна. Отмечается, что все они ранее имели защиту от CloudFlare, компании из Сан-Франциско, которая помогает веб-сайтам распространять контент и защищаться от кибератак.
SITE Intelligence Group, который отслеживает онлайн-экстремизм, заявил, что работу также прекратили многочисленные группы WhatsApp, используемые талибами.
"Мы обязаны соблюдать законы США о санкциях, в частности блокировать учетные записи, которые, очевидно, являются официальными учетными записями талибов", — указала представитель WhatsApp Элисон Бонни.
Напомним, что в Facebook есть специальная команда афганских экспертов для мониторинга и удаления содержания, связанного с талибами.
В то же время Twitter позволил нескольким официальным аккаунтам "Талибана" продолжить работу, пока они соблюдают правила о запрете нежелательного контента, в том числе твитов, которые разжигают насилие.
"Талибан" на протяжении многих лет умело использовал социальные сети и Интернет для распространения своих идей, изображая себя освободительной армией, которая стремится освободить Афганистан от внешней оккупации и восстановить традиционный вид исламского права.
Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.
Напомним:
- В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Стрельба по толпе, жесткие правила для женщин и военное сопротивление на Севере: как живет Афганистан с приходом талибов.
- "Хотим сформировать хорошие отношения со всеми странами": талибы объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".
- Во время хаоса в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 12 человек.
- "Уеехал в рубашке, тюрбане и туфлях": президент Афганистана рассказал о побеге и пообещал вернуться, а СМИ узнали список пассажиров, с которыми Ашраф Гани вылетел из страны.
Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.