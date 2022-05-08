Пропагандистские телеканалы и главные банки РФ: США ввели новые санкции против России и Белоруссии

Пропагандистские телеканалы и главные банки РФ: США ввели новые санкции против России и Белоруссии

Министерство финансов США ввело новые санкции против России и Белоруссии за агрессию против Украины.

Новые ограничения касаются экспортных ограничений РФ из США, также под санкции попали главные российские банки, в том числе "Сбербанк" и "Газпромбанк", пропагандистские телеканалы. В общей сложности под санкции попадают 2,6 тыс. чиновников из России и Беларуси.

Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США, опубликованном в воскресенье, 8 мая.

Кремлевские телеканалы

Под санкции США попали российские телеканалы "Первый канал", "Россия-1" и НТВ. Запрет касается поставок оборудования и возможности американских компаний размещать на них рекламу.

Российские банки

США зарядили санкции против ряда главных российских банков, в частности "Сбербанка" и "Газпромбанка". Под ограничения также попали "Московский индустриальный банк" и десять его дочерних структур.

Отмечается, что санкции против руководителей "Газпромбанка" стали первыми против торгового подразделения российского газового гиганта. Но добавляют, что в санкциях в отношении "Газпромбанка" речь не идет о замораживании его активов и запрете на проведение любых операций с ним.

Экспортные ограничения против РФ

США также ввели новые экспортные ограничения по России. Американским компаниям запрещено предоставлять россиянам консалтинговые, рекламные и бухгалтерские услуги. Таким образом, Минфин хочет перекрыть доступ России к определенным ключевым услугам американских компаний, которые РФ и российские элиты используют для наращивания богатства, получения доходов "для военной машины Путина и уклонения от санкций".

Также читайте Возвращение посольства США в Киев: столица встретила американских дипломатов воздушной тревогой

Также США наложили санкции на ООО "Промтехнология", производящее оружие, например, винтовки, используемые российскими войсками в Украине. Также будет запрещен экспорт в РФ урана, плутония и другие ядерные продукты.

"Сегодня мы еще больше сужаем российскую экономику и доступ к услугам и технологиям, необходимым для этого неспровоцированного вторжения. Запрет России получить доступ к ценным профессиональным услугам Соединенных Штатов усиливает давление на Кремль и прерывает его способность уклоняться от санкций, введенных Соединенными Штатами и нашими партнерами". Мы также ориентируемся на способность Путина получать доход, способствующий его агрессии, а также на организации и их лидеров, поддерживающих его разрушительные действия", — прокомментировала санкции министр финансов США Джанет Л. Еллен.

Напомним, в воскресенье, 8 мая, состоялся саммит стран "Большой семерки", на котором виртуально также принял участие президент Украины Владимир Зеленский. По результатам встречи "Большая семерка" заявила о полной помощи Украине, осудила агрессию России и пообещала отказаться от ее нефти.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.