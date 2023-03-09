Пропагандисты Лукашенко нашли "украинского диверсанта" и притащили его на эфир телеканала: что тот рассказал

Пропагандисты белорусского диктатора Александра Лукашенко нашли так называемого "украинского диверсанта", который провел спецоперацию в Мачулищах и привели его на эфире телеканала "Беларусь 1". Его зовут Николай Швец. Мужчина рассказал, как его якобы "готовили" к теракту в Беларуси.

Историю "украинского диверсанта" передает провластное издание "Белта".

"По российскому паспорту въехал в Россию, оттуда — уже сюда", — заявил он, признавшись, что якобы работал с СБУ. Его куратором в СБУ был мужчина по имени Александр, с ним он познакомился в Киеве.

"Я был с ним на связи каждый день", — рассказал украинский диверсант. Муж рассказал, что прежде чем попасть в Беларусь прошел специальную подготовку.

"За полмесяца мне уже сказали цель. На карте показали. Было ясно, что это Беларусь, аэродром Мачулищи", — придумал "диверсант".

Далее пропагандисты добавляют, что так называемый "украинский террорист получил особый мобильный телефон со специальными программами, позволяющими дистанционно отслеживать не только действия агента, но и окружающую обстановку в фоновом режиме. Кроме того, на чистые мобильники Швец мог устанавливать специальные шпионские программы СБУ. Ему их также предоставили. Действуя в спайке двух аппаратов, программное обеспечение позволяет автоматически удалить все данные на устройствах из-за несанкционированного доступа".

Атака на российский самолет в Мачулищах

Напомним, 26 февраля 2023 года на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси был поврежден российский разведлет А-50. Сначала белорусская пропаганда убеждала, что судно не получило никаких повреждений. Впрочем, сам Лукашенко признался, что самолет получил повреждение.

Диктатор РБ Александр Лукашенко заявил, что атаку на "Мачулищи" спланировали СБУ и ЦРУ, завербовав в 2014 году российского айтишника. Также он обозвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой".

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