Пропагандисты могут скрывать состояние Прилепина – его боятся транспортировать в Москву

В России могут скрывать состояние политика и писателя Захара Прилепина, пострадавшего в Нижнем Новгороде в результате подрыва его автомобиля.

На это указывает на тот факт, что большинство пропагандистских СМИ РФ сразу написали, что он находится в тяжелом состоянии. Однако уже впоследствии губернатор Нижегородской области РФ области Глеб Никитин заявил, что Прилепин в "порядке".

"У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь", — сообщил он.

Также известно, что Прилепина забрали с места подрыва вертолетом и доставили в больницу.

Еще одно СМП писало, что состояние пропагандиста настолько плохое, что медики просто опасаются, перенесет ли он полет в Москву.

"В настоящее время врачи проводят диагностику. По ее результатам будут принимать решение о транспортировке в Москву. Пока хирурги считают, что перевозка опасна для его здоровья и готовятся к операции на месте", – говорится в сообщении.

Напомним, в Нижнем Новгороде подорвали автомобиль, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что автомобиль буквально опрокинуло.

Впоследствии в Сети появилось видео с места подрыва авто с пропагандистом Прилепиным.

Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация "АТЕШ". Представители движения сообщили, что "охотились" на писателя.

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