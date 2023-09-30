Пропагандисты РФ хотели похвалить Калининград и выдали за него город в Польше – фото

Россияне выдали в своем сюжете польский город за Калининград.

Российские пропагандисты продолжают "кормить" своих зрителей фейками. Так, в очередном сюжете на телеканале "Россия 1" нахваливали российский Калининград и рассказывали о "конкурентоспособности" города даже в условиях санкций Запада. Однако вместо Калининграда в видео показали польский город Эльблонг.

В сюжете говорилось о программе социально-экономического развития Калининградской области, презентованной президенту-диктатору Владимиру Путину на встрече с правительством.

"Регион остается конкурентоспособным даже в условиях западных санкций", – говорит диктор-пропагандист.

Во время сюжета были продемонстрированы кадры Калининграда, но в видео также появился собор Святого Николая в польском Эльблонге.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Напомним, ЕС признал Twitter самым большим источником российской пропаганды.

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