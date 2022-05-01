Пропагандисты РФ начали создавать фейки по ленд-лизу для Украины

Один из таких, будто бы за ленд-лиз будут расплачиваться многие будущие поколения граждан Украины. Предоставляем опровержение от ЦПД при СНБО, согласно самому документу.

После одобрения Конгрессом США ленд-лиза для Украины пропагандисты РФ начали создавать фейки на этот счет.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Итак, читаем документ и опровергаем ложную информацию.



Фейк: "За ленд-лиз будут расплачиваться многие будущие поколения граждан Украины"

Факт: В общем, долги могут возникнуть только в случае, если после войны с РФ Украина захочет покинуть военное оборудование, полученное за счет ленд-лиза. При этом все уничтоженное и потерянное в ходе боевых действий оборудование списывается.

Фейк: "Законопроект о ленд-лизе зарегистрировали еще в январе. Это значит, что в Вашингтоне прекрасно знали о скором начале войны и в полной мере готовились к этому"

Факт: Да. Сенаторы представили проект о поставках Украине оружия по ленд-лизу в начале января. Однако сбор подписей сенаторов, начатый 19.01.2022 года, закончился только 24.03.2022 года. И только после этого он был передан на рассмотрение Комитета Сената по международным отношениям. В то же время представление проекта в Сенате абсолютно не гарантирует его принятия.

Напомним, что Палата представителей США утвердила законопроект о ленд-лизе для Украины.

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