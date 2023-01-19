Пропагандисты РФ нарисовали фейковую карту с Польшей, которая "заканчивается" под Киевом: в Варшаве отреагировали

Путинские пропагандисты продолжают распространять фейки о Польше и Украине. Пропагандисты РФ опубликовали в социальных сетях фейковую карту, имитирующую прогноз погоды на польском телеканале, изобразив, что Польша "заканчивается" под Киевом, что якобы указывает на "польские претензии".

Об этом сообщил основатель Центра исследований современной среды безопасности Михал Марек из Ягеллонского университета.

Он обратил внимание, что у Telegram появилась "карта" Польши, которая была представлена во время прогноза погоды на Telewizja Polska. Михаил Марек акцентировал, что пропагандисты переделали карту и на ней западная часть Украины, практически до Киева, была "включена" в состав Польши.

Представляя фальшивую карту Польши, российские пропагандистские СМИ повторили свой бессмысленный традиционный фейк о якобы "посягательствах" Варшавы на территории западной Украины.

Впрочем, пропагандисты Кремля так спешили "склепать" очередную чушь, что даже забыли добавить на карту с прогнозом погоды большинство синоптических признаков — там не было ни ветра, ни давления. Единственное, что было видно, это два темных облака над Варшавой и Киевом.

#Rosja kanały Telegram działające w ramach aparat #propaganda наdal rozpowszechniają przekaz o rzekomych planach Polski dot. aneksji zachodniej #Украина. Тем временем пример "uwiarygadnia" fake-owa prognoza pogody... pic.twitter.com/DIANd4W2gn — Michał Marek (@mic_marek) January 17, 2023

Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин в Twitter подтвердил очередную выходку пропагандистов РФ, написав:

"Российские военные пропагандисты продолжают антипольскую информационную кампанию, освещая тему якобы военной угрозы со стороны Польши, которая, по версии российской пропаганды, имеет план прямого участия в войне в Украине".

К слову, правительства Польши и Украины неоднократно предупреждали о пропагандистских нарративах РФ о якобы "желании" Варшавы "оккупировать западные области Украины" и опровергали их. И в Варшаве и Киеве отмечали, что подобные фейки являются частью российской пропаганды и дезинформации.

Напомним, в польской Варшаве собираются провести акцию в поддержку режима диктатора РФ Владимира Путина под предлогом протеста против войны. Таким образом, кремлевские пропагандисты хотят "отбить" желание у поляков помогать украинцам и помешать поставке оружия для защиты украинских территорий от оккупантов.

Ранее уполномоченный представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин заявлял об очередном этапе информационной атаки РФ в Польше. Агрессор подстрекает польское общество против Украины и руководства РП.

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