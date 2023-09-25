Пропагандисты РФ придумали очередной фейк и "внесли" Дуду в базу "Миротворец" (фото)

Российские пропагандисты распространили в соцсетях фейк о том, что президента Польши Анджея Дуду якобы внесли в список центра "Миротворец".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Так, российские Telegram-каналы пишут, что президент Польши "попал в базу "Миротворец", куда вносят данные людей, действия которых имеют признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права.

"На самом деле Дуды нет на этом сайте, о чем свидетельствуют результаты поиска. Более того, даже скриншот пропагандисты подделали с ошибкой – имена и фамилии на страницах фигурантов базы указаны на трех языках, а Дуде нарисовали только один", — говорится в сообщении.

Поддельное фото Анджея Дуды в базе "Миротворец" / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

В базу "Миротворец" вносят людей за сепаратистскую деятельность, признание аннексии Крыма и незаконное его посещение, сотрудничество с террористами.

"Подобными фейками россияне пытаются только испортить отношения между нашими странами", — резюмировали в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал украинского президента Владимира Зеленского "не оскорблять поляков".

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