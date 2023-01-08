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"Пропагандисты смерти": Подоляк объяснил, почему против российских артистов ввели санкции

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
562
Время на прочтение
1 мин
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"Пропагандисты смерти": Подоляк объяснил, почему против российских артистов ввели санкции

Евгений Петросян / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

В санкционном списке – 119 российских артистов-предателей.

У Зеленского объяснили, что Совет национальной безопасности и обороны ввели санкции против российских артистов из-за прямых или косвенных призывов убивать и захватывать Украину.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"119 российских "пропагандистов смерти" в большом списке санкций… Причина? Прямые или косвенные призывы убивать, захватывать, воровать в Украине…", — говорится в его сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 7 января подписал указ, которым ввел санкции против 119 человек, предавших Украину и активно поддерживающих полномасштабное вторжение России. Среди подпадающих под санкции есть и артисты-предатели. Певица Лолита Милявская, певец Филипп Киркоров, ведущая Дана Борисова, певец Сергей Лазарев, ведущая Жанна Бадоева, актер Федор Добронравов, рэпер Баста (Василий Вакуленко), певица Ирина Аллегрова, певица Лариса Долина, актер Михаил Галустян, певица Полина Гагарина, муж певицы Наталии Королевой Тарзан (Сергей Глушко) и многие другие.

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Дата публикации
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