Пропалестинские активисты ворвались на базу британской армии и повредили военные самолеты: видео

База британской армии / © Укрінформ

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В Великобритании пропалестинская группа активистов проникла на территорию базы Королевских военно-воздушных сил в центральной Англии и повредила два военных самолета, в Министерстве обороны страны назвали это актом вандализма.

Об этом сообщает Sky News.

Группа Palestine Action опубликовала в соцсети Х сообщение о том, что двое ее активистов ворвались на базу ВВС «Брайз Нортон» в Оксфордшире.

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«С этой базы ежедневно отправляются рейсы на авиабазу ВВС Великобритании Акротири на Кипре. Из Кипра британские самолеты собирают разведданные, заправляют истребители и транспортируют оружие для геноцида в Газе», — говорится в сообщении.

На видео, распространённом в интернете, видно, как человек приближается к самолету на скутере под музыку, после чего начинает распылять краску.

Активисты заявили, что «применили переработанные огнетушители, чтобы распылить красную краску на турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов». Также краску распылили на взлетно-посадочной полосе и оставили на месте инцидента палестинский флаг.

В Министерстве обороны Великобритании осудили этот инцидент. «Мы решительно осуждаем этот акт вандализма по отношению к имуществу Королевских ВВС. Мы тесно сотрудничаем с проводящей расследование полицией», — говорится в сообщении.

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