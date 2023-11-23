Пропалестинские протестующие пытались сорвать парад ко Дню благодарения в Нью-Йорке

Группа протестующих в Нью-Йорке вышла на маршрут парада в центре Мангеттена и развернула баннер с надписью "Освобождение для Палестины и планеты". Они призвали прекратить использование ископаемого топлива, одновременно поддерживая палестинцев в Газе.

Об этом сообщает Fox News.

Некоторые активисты были одеты в футболки с надписями "Свободная Палестина", а некоторые из них оделись в белые комбинезоны, вымащенные красной краской. Они легли прямо на земле посреди улицы, где двигалась праздничная процессия.

Пропалестинские протестующие в Нью-Йорке / Фото: Associated Press

Другие протестующие стояли вдоль улицы, выкрикивали антиколониальные лозунги, пели песни и призывали положить конец использованию ископаемого топлива и поддержать палестинцев в Газе.

В конце концов, полиция задержала правонарушителей, и парадная процессия продолжилась.

Напомним, ранее в Лос-Анджелесе пропалестинский демонстрант забил до смерти пожилого еврея на произраильском митинге.

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