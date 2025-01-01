Пропавшая "первая собака" Молдовы вернулась домой: подробности новогоднего происшествия

Собака президента Молдовы Майи Санду Кодрут, отличившаяся тем, что укусила президента Австрии, в среду, 1 января, благополучно вернулась домой в официальную резиденцию после того, как пропала в канун Нового года.

Об этом пишет Reuters.

Кодрут, что в переводе с румынского означает "маленький лес", в новогоднюю ночь испугался фейерверка и убежал. Жители Кишинева всю ночь публиковали в соцсетях сообщения о том, где был замечен питомец Майи Санду. Через несколько часов после исчезновения, Кодрута нашли и привезли домой.

"Наш хороший друг Кодрут пережил неприятный опыт. Сейчас он уже в безопасности дома", — написал в социальных сетях пресс-секретарь президента Игорь Захаров.

Кодрут, трехлапый метис, потерявший ногу после того, как его сбила машина в 2023 году, "вытянул счастливый лотерейный билет" и в одночасье из уличного бродяги превратился в президентскую собаку.

Напомним, Кодрут — не единственная "первая собака страны", от укусов которой пострадали люди. Собака Байдена Командор 24 раза покусала сотрудников Секретной службы США. После нескольких инцидентов с нападениями на телохранителей двухлетнюю немецкую овчарку выселили из резиденции главы государства.

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