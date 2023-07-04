Пропавшего 8 лет назад во время прогулки с собаками парня нашли живым - фото

В Хьюстоне, США, нашли 25-летнего мужчину, пропавшего 8 лет назад во время прогулки с собаками.

Об этом пишет abc13.com.

17-летний Руди Фариас пропал без вести 6 марта в 2015 году после того, как его собаки вернулись с прогулки без него, что повлекло за собой масштабные поиски.

Его мама рассказала, что кто-то позвонил в службу 911, обнаружив, что он лежит возле церкви. Она добавила, что сына нашли с порезами и синяками по всему телу и кровью в волосах. Женщина считает, что он подвергся жестокому обращению и избиению.

Также она поделилась его фотографиями на больничной койке.

Руди Фариас находится в больнице / Фото: abc13.com

С ним пытались поговорить, но Руди говорит несколько слов и лежит в позе эмбриона. Мужчина считает, что он кто-то другой: "Он думает, что его зовут Хулио Торреас, и ему сейчас 14. Он вздрагивает, если вы пытаетесь прикоснуться к нему или обнять его. Его раздражает каждая мелочь, поэтому мы должны быть осторожны с ним. Он мало что помнит, но мы считаем, что этого также следует ожидать".

Женщина сказала, что это будет долгая реабилитация, но благодарна за то, что ее сына нашли живым.

В 2015 году власти сообщили, что у Фариаса диагностировали депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство и тревогу. Texas EquuSearch начал просить общественность помочь найти его, подчеркнув, что он, возможно, был дезориентирован и не принимал лекарства.

Объявление об исчезновении Руди / Фото: abc13.com

10 марта власти временно приостановили поиск, пока работали над сбором дополнительной информации. Через два дня, 12 марта, поиск продолжился, но закончился на следующий день. 13 марта в 2015 году власти поблагодарили поисковиков за их самоотверженность.

Напомним, игроки заработали тысячи долларов, сделав ставку против выживания экипажа субмарины "Титан". Люди поставили не менее 300 000 долларов.

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