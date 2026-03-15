Пропавший лидер Ирана может быть в Москве: СМИ узнали о тайной операции

Моджтаба Хаменеи

Реклама

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мог быть тайно доставлен в Москву российским военным самолетом после ранения во время авиаударов США и Израиля по Ирану.

Об этом сообщает издание Al Jarida со ссылкой на высокопоставленный источник, близкий к окружению иранского руководителя.

По информации собеседника издания, перевозка состоялась в рамках строго засекреченной операции, организованной по состоянию здоровья Хаменеи и соображения безопасности.

Реклама

Операция и лечение в Москве

По прибытии в Россию, как утверждает источник, Хаменеи перенес успешно прошедшую операцию. Пока он якобы находится на лечении в частной больнице при одном из президентских дворцов в Москве.

По данным источника, ранения он получил 28 февраля во время первых ударов США и Израиля по Ирану. Травмы требовали госпитализации и постоянного медицинского надзора.

В Иране обеспечить необходимые условия лечения было сложно из-за продолжающихся бомбардировок и угрозы новых ударов, особенно после заявлений Израиля о возможных атаках на нового верховного лидера.

Также иранские службы безопасности опасались утечки информации о его местонахождении, в частности из-за врачей и медицинского персонала, который мог быть привлечен к лечению.

Реклама

Роль Путина

По словам источника, идею лечения Хаменеи в России якобы предложил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

После обсуждения иранское руководство согласилось с этим предложением, и уже в тот же вечер Хаменеи доставили в Москву.

В России его лечением занимаются российские врачи вместе с иранскими медиками, сопровождавшими политика.

Сомнения по поводу заявлений нового лидера

В то же время, источники, близкие к иранским реформаторам, сообщили, что есть сомнения в подлинности первого обращения, приписанного новому верховному лидеру.

Реклама

По их словам, текст обращения мог быть подготовлен секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Также источники отмечают, что Хаменеи мог даже не знать о выступлении, а отсутствие аудиозаписи лишь усугубляет подозрения.

Реакция Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее намекнул, что израильская сторона располагает информацией о местонахождении нового лидера Ирана.

Во время пресс-конференции он заявил:

Реклама

«Я не буду предоставлять ему страхование жизни», — фразу многие расценили как намек на наличие у Тель-Авива разведданных по Хаменее.

В то же время израильская разведка предполагает, что его ранение может быть более серьезным, чем сообщалось ранее.

Назначение и исчезновение нового лидера Ирана

Напомним, 8 марта в Иране определились с новым верховным лидером после гибели аятоллы Али Хаменеи. Его преемником стал сын – Моджтаба Хаменеи.

Как сообщало Al Jazeera, 56-летний Моджтаба Хаменеи ранее не занимал государственных должностей, но считался влиятельной фигурой в религиозно-политических кругах Ирана.

Реклама

Впоследствии израильская разведка заявила, что новый лидер Ирана мог быть ранен при ударах США и Израиля, в результате которых погиб его отец.

12 марта Sky News сообщил, что ранение Хаменеи могло произойти во время той же серии ударов, которые стали роковыми для предыдущего верховного лидера страны.