Пропавший в Польше 18-летний Войцех нашелся в Украине: чем теперь занимается

Пропавший в Польше 18-летний Войцех нашелся в Украине: что он делает / © wiadomosci.onet.pl

Реклама

В середине марта полиция Познани разыскивала 18-летнего Войцеха Антони, подозревая, что он мог уехать в Украину или Литву. Спустя полгода парень «нашелся» в Украине, став героем видеоролика, снятого украинским волонтерским центром.

Об этом пишет Onet.

На видео молодой человек в военной форме рассказывает, что вступил в воздушно-десантную бригаду ВСУ, чтобы «спасать людей, защищать их от российских захватчиков и бороться за Европу».

Реклама

«Для Польши очень важно, чтобы Украина боролась с россиянами, потому что мы следующие на передовой», — объясняет Войцех.

В заключение он обращается к соотечественникам: «Братья и сестры из Польши. Война ближе, чем кажется. Помогите. Будьте готовы защищать свою родину. Слава Украины. Польша еще не потеряна».

После нескольких дней поисков в марте полиция нашла Войцеха, но не разглашала деталей его местонахождение. Теперь стало известно, что он находится в Украине.

Напомним, 92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко приняла присягу седьмого набора по программе «Контракт 18-24». Впервые среди новобранцев есть девушки, которые будут служить операторами беспилотных летательных аппаратов.

Реклама

Также во время выполнения боевой задачи погиб военный, активный деятель общественной организации PLAI Владимир Подолян. Это произошло 6 сентября. Владимир был одним из создателей фестивалей Ticket to the Sun и Air Гоголь Fest, организовывал культурные события в Виннице, а затем во время полномасштабного вторжения присоединился к рядам защитников.