Проплыть 775 километров: как сын мэра Парижа привлекает внимание к загрязнению Сены

В дороге 20-летний юноша уже месяц.

Проплыть 775 километров. Сын парижского мэра и по совместительству французский пловец решил покорить реку Сену.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

20-летний Артур Гермен хочет привлечь внимание к загрязнению водоемов. В дороге юноша уже месяц. Ежедневно он преодолевает по 15 километров и еще и тащит за собой каяк с почти сотней килограммов еды и оборудования, чтобы собирать образцы воды в реке на экспертизу.

Артур признается, что очень устал, но сдаваться не собирается. Ранее сын руководительницы Парижа уже устанавливал рекорды. В свои 16 лет парень покорил Ла-Манш и стал самым молодым французом, кому это удалось.

Новости мира: как сын парижского мэра привлекает внимание к загрязнению водоемов

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