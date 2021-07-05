Проплыть 775 километров: как сын мэра Парижа привлекает внимание к загрязнению Сены

В дороге 20-летний юноша уже месяц.
Проплыть 775 километров. Сын парижского мэра и по совместительству французский пловец решил покорить реку Сену.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
20-летний Артур Гермен хочет привлечь внимание к загрязнению водоемов. В дороге юноша уже месяц. Ежедневно он преодолевает по 15 километров и еще и тащит за собой каяк с почти сотней килограммов еды и оборудования, чтобы собирать образцы воды в реке на экспертизу.
Артур признается, что очень устал, но сдаваться не собирается. Ранее сын руководительницы Парижа уже устанавливал рекорды. В свои 16 лет парень покорил Ла-Манш и стал самым молодым французом, кому это удалось.