Проповедь из окна больницы: Папа Римский произнесет воскресную молитву в необычный способ

Франциск хорошо перенес операцию.

Папа Франциск произнесет воскресную молитву в необычный способ - из окна клиники Джемелли в Риме, где он восстанавливается после операции.

Об этом информирует CNN со ссылкой на представителя Ватикана Маттео Бруни.

Франциск уже начал ходить после оперативного вмешательства и постепенно возобновляет свою работу. В то же время понтифик продолжает назначенное лечение, его анализы крови - удовлетворительные.

Ранее он отслужил мессу в частной часовне, а затем поужинал со своими помощниками.

Также читайте Папа Римский встретился с "Человеком-пауком": понтифику подарили маску супергероя

Папе Римскому была сделана плановая операция в связи с симптоматичным стенозом (дивертикулярной болезнью кишечника). Операцию провели под общим наркозом.

Франциск — 266-й Папа Римский. Избран 13 марта 2013 года. Первый в истории Папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Первый папа-иезуит. Использование этого имени — первое за всю историю папства.

Читайте также:

Новости мира: Папа Римский впервые за полгода возобновил личные еженедельные аудиенции

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку