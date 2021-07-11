Проповедь из окна больницы: Папа Римский произнесет воскресную молитву в необычный способ

Франциск хорошо перенес операцию.
Папа Франциск произнесет воскресную молитву в необычный способ - из окна клиники Джемелли в Риме, где он восстанавливается после операции.
Об этом информирует CNN со ссылкой на представителя Ватикана Маттео Бруни.
Франциск уже начал ходить после оперативного вмешательства и постепенно возобновляет свою работу. В то же время понтифик продолжает назначенное лечение, его анализы крови - удовлетворительные.
Ранее он отслужил мессу в частной часовне, а затем поужинал со своими помощниками.
Папе Римскому была сделана плановая операция в связи с симптоматичным стенозом (дивертикулярной болезнью кишечника). Операцию провели под общим наркозом.
Франциск — 266-й Папа Римский. Избран 13 марта 2013 года. Первый в истории Папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Первый папа-иезуит. Использование этого имени — первое за всю историю папства.
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