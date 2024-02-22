Пророческое предостережение Эйнштейна против ядерной войны: о чем в нем говорилось

Хотя Эйнштейн никогда не был участником Мангеттенского проекта, в 1939 году он подписал письмо президенту США Франклину Д. Рузвельту, который считает своей самой большой ошибкой.

Незадолго до своей смерти в 1955 году лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн подписал манифест, написанный философом Бертраном Расселом. Это было последнее публичное выступление Эйнштейна, которое впоследствии получило название "Манифест Рассела-Эйнштейна".

В документе высказывалось опасение, что общественность не понимает мощности недавно разработанных водородных бомб, которые даже мощнее атомных. В манифесте Рассел предупреждал, что война с использованием водородных бомб может положить конец человеческому роду.

Об этом пишет Business Insider.

"Война выиграна, но не мир"

Хотя количество ядерного оружия колебалось в течение десятилетий, сегодня в девяти странах мира насчитывается около 12 500 единиц, так что некоторые из опасений ученых, высказанных в манифесте, остаются актуальными и сегодня.

В годы после того, как США сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, многие ученые, участвовавшие в Мангеттенском проекте по разработке оружия, выражали раскаяние за свою работу. Они опасались, что подобные бомбы будут использованы в будущих войнах.

Хотя Альберт Эйнштейн никогда не был участником Мангеттенского проекта, в 1939 году он подписал письмо президенту США Франклину Д. Рузвельту, призывая его «ускорить экспериментальную работу» с ураном для потенциального использования в атомном оружии. Спустя годы немецкий физик назвал это письмо своей "единственной большой ошибкой".

В новой документальной драме Netflix "Эйнштейн и бомба" использованы кадры и реконструкции, рассказывающие об известном ученом и его изменчивых взглядах на ядерное оружие.

В ней цитируется его речь на вручении Нобелевской премии 1945 года, в которой он выражает обеспокоенность будущим использованием ядерного оружия: "Война выиграна, но не мир".

Подписав манифест Рассела, Эйнштейн надеялся предупредить общественность об опасности этого нового оружия как свой "последний публичный акт", по словам ушедшего из Мангеттенского проекта физика Джозефа Ротблата из-за моральных возражений.

Хотя это было за десятилетие до того, как ученые предложили теорию ядерной зимы, манифест предполагал, что использование нескольких H-бомб приведет к "всеобщей смерти" из-за "медленной пытки болезней и распада".

Ротблат, Фредерик Жолио-Кюри, Лайнус Полинг и другие ученые подписали манифест, приведший к созданию Пагуошских конференций по науке и мировым делам. Организация преследует цель избавить мир от оружия массового уничтожения.

В 2013 году Ротблат писал, что утверждение манифеста "Помните о своей человечности, а об остальных забудьте" является таким же актуальным, как и в день, когда Рассел его написал.

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Полный текст "Манифеста Рассела-Эйнштейна"

9 июля 1955 года

В трагической ситуации, в которой оказалось человечество, мы считаем, что ученые должны собраться на конференцию, чтобы оценить опасности, возникшие в результате разработки оружия массового уничтожения, и обсудить резолюцию в духе прилагаемого проекта.

Мы выступаем по этому случаю не как представители той или иной нации, континента или вероисповедания, а как люди, представители вида Человек, дальнейшее существование которого находится под сомнением. Мир полон конфликтов; и, омрачая все мелкие конфликты, титаническая борьба между коммунизмом и антикоммунизмом.

Почти каждый политически сознательный человек испытывает сильные чувства в одном или нескольких из этих вопросов; но мы хотим, чтобы вы, если можете, отвергли эти чувства и считали себя только членами биологического вида, имеющего удивительную историю и исчезновение которого никто из нас не может желать.

Мы постараемся не сказать ни одного слова, которое больше понравилось бы одной группе, чем другой. Всем все равно угрожает опасность, и если ее осознают, то есть надежда, что общими усилиями удастся ее отвлечь.

Мы должны научиться мыслить по-новому. Мы должны научиться спрашивать себя не о том, какие шаги можно предпринять, чтобы дать военную победу той или иной группе, которую мы предпочитаем, потому что таких шагов больше не существует; вопрос, который мы должны себе задать, звучит так: какие шаги можно предпринять, чтобы предотвратить военное соревнование, которое должно быть катастрофическим для всех сторон?

Широкая общественность, а также многие люди, занимающие высокие должности, не осознали, что будет в войне с ядерными бомбами. Широкая общественность по-прежнему мыслит категориями уничтожения городов. Понятно, что новые бомбы мощнее старых, и если одна А-бомба может уничтожить Хиросиму, то одна H-бомба может уничтожить крупнейшие города, такие как Лондон, Нью-Йорк и Москва.

Без сомнения, в войне с использованием водородной бомбы крупные города были бы уничтожены. Но это одна из меньших катастроф, с которыми пришлось бы столкнуться. Если бы все жители Лондона, Нью-Йорка и Москвы были уничтожены, мир мог бы оправиться от удара через несколько веков. Но теперь мы знаем, особенно после испытаний на Бикине, что ядерные бомбы могут постепенно распространять разрушения на гораздо большей территории, чем предполагалось.

Из очень хороших источников известно, что сейчас можно изготовить бомбу, которая будет в 2 500 раз мощнее разрушившей Хиросиму. Такая бомба при взрыве у земли или под водой поднимает в верхние слои воздух радиоактивные частицы. Они постепенно опускаются и достигают поверхности земли в виде смертоносной пыли или дождя. Именно эта пыль и заразила японских рыбаков и их улов.

Никто не знает, как широко могут распространяться такие смертоносные радиоактивные частицы, но лучшие авторитеты единодушно утверждают, что война с применением H-бомб вполне может положить конец человеческому роду. Есть опасения, что если будет применено много H-бомб, то наступит всеобщая смерть — внезапная только для меньшинства, а для большинства — медленная пытка болезней и распада.

Многие оговорки были высказаны выдающимися учеными и авторитетами в военной стратегии. Никто из них не скажет, что самые плохие результаты неизбежны. Они говорят, что такие результаты возможны, и никто не может быть уверен, что они не будут реализованы. Мы пока не обнаружили, что взгляды экспертов на этот вопрос зависят в какой-то степени от их политики или предубеждений. Они зависят только, как показали наши исследования, от степени осведомленности конкретного эксперта. Мы обнаружили, что мужчины, которые знают больше всего, наиболее мрачные.

Итак, проблема, которую мы представляем вам, сурова, ужасна и неизбежна: положим ли мы конец человеческому роду, или человечество откажется от войны? Люди не столкнутся с этой альтернативой, потому что отменить войну очень тяжело.

Отмена войны потребует неприятных ограничений национального суверенитета. Но, возможно, больше всего мешает пониманию ситуации то, что термин "человечество" кажется расплывчатым и абстрактным. Люди вряд ли осознают, что опасность угрожает им самим, их детям и внукам, а не только едва осознаваемому человечеству. Они едва могут заставить себя осознать, что им лично и тем, кого они любят, грозит неизбежная опасность мучительной гибели. Поэтому они надеются, что, возможно, войне будет позволено продолжаться при условии запрета современного оружия.

Эта надежда иллюзорна. Какие бы договоренности о неприменении H-бомб не были достигнуты в мирное время, во время войны они перестанут считаться обязательными, и обе стороны начнут работать над производством H-бомб, как только начнется война, ибо если одна сторона изготовит бомбы, а другая нет, то победу неизбежно одержит сторона, которая их изготовит.

Хотя соглашение об отказе от ядерного оружия в рамках общего сокращения вооружений не обеспечит окончательного решения проблемы, оно может служить определенным важным целям. Во-первых: любое соглашение между Востоком и Западом является благом, если оно способствует уменьшению напряженности. Во-вторых: ликвидация термоядерного оружия, если каждая из сторон будет верить, что другая сторона искренне это сделала, снизит страх перед внезапным приступом в стиле Перл-Харбора, который сегодня держит обе стороны в состоянии нервного напряжения. Поэтому мы должны приветствовать такое соглашение, хотя как первый шаг.

Большинство из нас не нейтральны в своих чувствах, но, как люди, мы должны помнить, что если вопросы между Востоком и Западом должны быть решены любым способом, который может удовлетворить кого-либо — коммуниста или антикоммуниста, азиата или европейца, или американца, белого или черного, эти вопросы не должны решаться войной. Мы должны стремиться к тому, чтобы это понимали как на Востоке, так и на Западе.

Перед нами лежит, если мы выберем, непрерывное продвижение к счастью, знаниям и мудрости. Или выберем смерть, потому что не можем забыть наших ссор? Мы обращаемся как люди к людям: помните о своей человечности, а остальные забудьте. Если вы сможете это сделать, то перед вами открыт путь к новому Раю; если же нет, то перед вами лежит опасность всеобщей смерти.

Резолюция:

Мы приглашаем этот Конгресс, а через него ученых мира и широкую общественность присоединиться к следующей резолюции:

“Учитывая тот факт, что в любой будущей мировой войне непременно будет применено ядерное оружие, и что такое оружие чревато дальнейшим существованием человечества, мы призываем правительства мира осознать и публично признать, что их цель не может быть достигнута мировой войной, и соответственно, мы призываем их найти мирные средства для решения всех спорных вопросов между ними”.

Подписчики:

Макс Борн

Перси У. Бриджмен

Альберт Эйнштейн

Леопольд Инфельд

Фредерик Жолио-Кюри

Герман Мюллер

Лайнус Полинг

Сесил Ф. Пауэлл

Джозеф Ротблат

Бертран Рассел

Хидеки Юкова

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