Пророчество японской "Бабы Ванги" вызвало панику после землетрясения в РФ: что она говорила

Землетрясение / © iStock

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Пользователи соцсетей спорят о том, сбылось ли одно из предсказаний японской мангаки Рё Тацуки после землетрясения магнитудой 8,8 у побережья Камчатки. Часть людей убеждена, что художница предсказала катастрофу еще в 1999 году, другие — указывают на многочисленные различия.

Об этом пишет UNILAD.

Рекордное землетрясение магнитудой 8,8 произошло 30 июля 2025 года возле Камчатки, Россия. Этот удар природы уже вошел в список сильнейших землетрясений в мире и вызвал предупреждения о цунами в Японии, США, России, на Филиппинах, в Индонезии, Чили, Перу и Эквадоре.

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На фоне этих событий соцсети снова заговорили о пророчестве японской художницы Рё Тацуки, которую называют «новой Вангой» — в честь болгарской ясновидящей, которая, по легендам, предсказала 11 сентября и другие глобальные катастрофы.

Что именно предсказала Рё Тацуки

В своей книге «Будущее, которое я видела», впервые опубликованной в 1999 году, Тацуки описала видение катастрофического события, которое должно было произойти в июле 2025 года. В переиздании 2021 года она предупредила, что «под морским дном откроется трещина», что вызовет «волны, в три раза выше тех, которые вызвало землетрясение Тохоку в 2011 году».

Для сравнения: максимальная высота цунами 2011 года достигала почти 40 метров. Следовательно, по предсказанию, новые волны должны были бы достигать 120 метров.

Почему пользователи не верят в пророчество

Несмотря на определенное сходство в терминах, многие указывают на ключевые различия:

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Тацуки указывала, что эпицентр будет между Японией и Филиппинами, однако землетрясение 30 июля произошло возле Камчатки — в сотнях километров к северу.

Дата в пророчестве — 5 июля, а не 30-е.

В книге упоминалось, что «океаны возле Японии закипят», чего не произошло.

Один из пользователей Reddit прокомментировал:

«Нет, она не предсказала именно это. Она писала о подводном вулкане между Японией и Филиппинами, намного сильнее текущего землетрясения».

Сторонники Тацуки отмечают, что сам факт упоминания о цунами в июле 2025 года заслуживает внимания. Один пользователь написал:

«Даже приблизительное предсказание — это уже что-то. Сны бывают нечеткие. И она видела цунами — и оно случилось».

Что известно о самом землетрясении

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Землетрясение магнитудой 8,8 стало самым сильным со времен катастрофы в Японии в 2011 году. Его эпицентр располагался в 119 км от Петропавловска-Камчатского. Через час после основного толчка были зафиксированы два мощных афтершока — 6,3 и 6,9 балла.

Цунами уже ударило по Гавайям (волны до 1,3 м), а также были зафиксированы волны в Японии, России и на Аляске.

Еще в мае 2025 года СМИ сообщали, что туристы отменяют поездки в Японию из-за страха перед пророчеством Тацуки. Туроператоры из Гонконга сообщали о падении бронирований на 50%.

Японское правительство даже одобрило план действий на случай «мега-землетрясения», направленный на эвакуацию, укрепление зданий и снижение вероятного количества жертв.

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Напомним, ранее мы писали о том, что японская мангака и провидица Рё Тацуки, известная как «японская Баба Ванга», предсказала новый опасный вирус в 2030 году, подобный Covid-19, который вызвал пандемию в 2020-м.