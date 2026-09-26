"Пророк катастроф" ошарашил прогнозом для Трампа: кем он станет после президентства

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Британский экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, которого называют «пророком катастроф», сделал новое предвидение будущего для президента США Дональда Трампа. По его словам, после завершения политической карьеры Трамп может внезапно изменить сферу деятельности.

Об этом пишет UNILAD со ссылкой на разговор Гамильтона-Паркера из VT.co. Экстрасенс заявил, что по завершении карьеры политика Трамп якобы станет своеобразной религиозной фигурой.

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«Ключевое, что я говорил и что считал самым удивительным, когда он завершит карьеру политика, он станет религиозной фигурой, своеобразным религиозным деятелем», — сказал Гамильтон-Паркер.

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Он также заявил, что в последнее время видит в поведении Трампа все больше признаков человека, позиционирующего себя как «спасителя человечества». При этом экстрасенс объясняет свои предсказания не каким-либо конкретным методом, а тем, что некоторые ощущения якобы приходят к нему внезапно.

Каким Гамильтон-Паркер видит будущее Трампа

По словам провидца, превращение Трампа в религиозную фигуру может произойти уже после его политической карьеры. В то же время, сам Гамильтон-Паркер утверждает, что до этого президент США может попытаться остаться в Белом доме еще на один срок.

Он прогнозирует, что на выборах 2028 года Трамп якобы выдвинет свою кандидатуру и может снова победить. Свое предположение экстрасенс связывает с возможным глобальным конфликтом, в частности, войной между США и Китаем. По его мнению, в случае масштабного кризиса Трамп может заявить о необходимости чрезвычайных мер и таким образом остаться у власти.

Впрочем, действующая Конституция США не позволяет одному человеку быть избранным президентом более двух раз. Это устанавливает 22-я поправка к Конституции, ратифицированная в 1951 году.

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Поэтому слова Гамильтона-Паркера о третьем сроке именно его прогнозом, а не описанием действующей юридической процедуры. Для реализации такого сценария пришлось бы изменить Конституцию или возникла бы другая юридическая чрезвычайная ситуация — прогнозов, что это произойдет, пока нет.

Какие еще предсказания делал «пророк катастроф»

Гамильтон-Паркер стал известен благодаря заявлениям о грядущих мировых событиях. Сам он утверждает, что ранее предсказал пандемию COVID-19, смерть королевы Елизаветы II и победу Трампа на президентских выборах 2016 года. В то же время, такие заявления не являются научно подтвержденными прогнозами.

В последнее время экстрасенс также говорил о возможном конфликте между США и Китаем из-за Тайваня в 2028 году. Кроме того, он прогнозировал финансовый кризис, который может совпасть с президентскими выборами в США, и предполагал, что одной из причин может стать обвал «пузырька» вокруг искусственного интеллекта или проблемы с биткоином. Ранее он также прогнозировал возможный конфликт между Россией и Великобританией в 2028 году.

В то же время его предсказание следует воспринимать именно как заявления экстрасенса, а не как прогнозы, имеющие научную основу. Даже совпадения с событиями, которые Гамильтон-Паркер называет свершившимися пророчествами, сами по себе не доказывают способности предвидеть будущее.

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Возможен ли третий срок Трампа

Тема третьего президентского термина Трампа уже не раз возникала в США. В феврале 2026 года сам президент не исключил возможности баллотироваться в третий раз, заявив, что работает над тем, чтобы «сделать Америку снова большой». В то же время, Конституция США ограничивает президентство двумя сроками.

В августе Трамп уже говорил о следующих выборах в другом контексте. Он назвал возможных преемников на выборах 2028 года, в частности, вице-президента Джея Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио. Это показывает, что вопрос будущего Белого дома уже обсуждается в его политической обстановке, хотя сам Трамп периодически возвращается к теме третьего срока.

Еще раньше Трамп прямо заявлял, что ему будет сложно баллотироваться на третий срок. При этом он неоднократно покидал простор для шуток и предположений о возможном возвращении на выборы 2028 года, хотя действующая 22-я поправка к Конституции США запрещает избирать одного человека президентом более двух раз.

Между тем, сторонники Трампа уже предлагали изменить Конституцию США, чтобы позволить ему баллотироваться в третий раз. Для этого недостаточно решения президента: конституционная поправка должна пройти сложную процедуру одобрения на федеральном уровне и уровне штатов.

Но пока третий срок остается юридически невозможным по действующим правилам. Именно поэтому слова экстрасенса Крэйга Гамильтона-Паркера о том, что Трамп якобы сможет остаться президентом после выборов 2028 года, является его личным предвидением, а не сценарием, предусмотренным американским законодательством.

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