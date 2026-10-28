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"Пророк катастроф" предупредил о трех угрозах для Европы в 2027 году: какие страны охватят хаос и кризис

Британский экстрасенс Крэйг Гамильтон-Паркер заявил, что в 2027 году Испанию могут охватить протесты, Португалию — политическая и экономическая нестабильность, а в Италии якобы может произойти нападение на религиозный символ.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Пророчество для Европы

«Пророк катастроф» предупредил о трех угрозах для Европы / © Фото из открытых источников

Британский экстрасенс Крэйг Гамильтон-Паркер, которого в медиа называют «пророком катастроф», обнародовал три тревожных предсказания для Европы на 2027 год. Он заявил о возможных массовых протестах в Испании, экономических трудностях в Португалии и религиозном напряжении в Италии, которое якобы может перерасти в нападение на Ватикан, Папу Римского или другой символ католицизма.

Об этом пишет UNILAD.

Каталония снова потребует независимости

Гамильтон-Паркер считает, что в 2027 году в испанской Каталонии снова активизируется движение за независимость. По его словам, стремление региона отделиться от Испании может повлечь за собой уличные протесты и беспорядки, в частности в Барселоне.

Экстрасенс также предположил, что экономические проблемы Испании могут усугубить сепаратистские настроения. В то же время, его утверждение является личным прогнозом, а не подтвержденным сценарием будущих событий.

Португалию якобы ждут политические и экономические проблемы

Второй прогноз касается соседней Португалии. По мнению Гамильтона-Паркера, в стране может усугубиться политическая нестабильность на фоне дискуссий о миграции и жилищном кризисе.

Он также заявил, что Португалия может столкнуться с экономическим спадом. По его предположению, финансовые трудности, по его мнению, уже создающие проблемы для Франции, могут сказаться и на португальской экономике.

Однако экстрасенс не привел конкретных экономических показателей или расчетов, на которых основан этот прогноз.

Италии предусмотрел религиозное напряжение и возможное нападение

Третье предупреждение Гамильтона-Паркера касается Италии. Он предположил, что в стране может произойти своеобразное возрождение интереса к христианству, но в то же время религиозные убеждения могут стать инструментом политического противостояния.

Наиболее тревожная часть его прогноза — возможное нападение на Ватикан, Папу Римского или другой важный религиозный символ. При этом экстрасенс не уточнил, кто мог бы стоять за таким нападением, когда он может произойти и что могло бы стать его причиной.

Ранее Гамильтон-Паркер также заявлял о возможной атаке России на Великобританию в форме шантажа. Он сравнивал ее с отравлениями в Солсбери и предполагал применение химических веществ. Однако никаких доказательств, подтверждающих эти предсказания, он не привел.

Гамильтон-Паркер получил известность благодаря заявлениям, что якобы предусмотрел пандемию COVID-19, смерть королевы Елизаветы II и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году. В то же время, такие заявления сами по себе не доказывают способности достоверно предвидеть будущее. Его прогнозы на 2027 год следует воспринимать как личные предположения, а не как подтвержденные предупреждения о неизбежных событиях.

Пророчества о будущем Европы - последние новости

Предсказания о глобальных потрясениях регулярно появляются в медиа накануне нового года. В частности, болгарской провидице Ванге приписывают разные прогнозы по поводу будущего человечества, среди которых вероятные технологические изменения и необычные способности людей. В сентябре внимание привлекло пророчество о жутких изменениях 2027 года , однако документальных подтверждений того, что Ванга действительно сделала такие заявления при жизни, нет.

Сам Гамильтон-Паркер ранее также озвучивал прогнозы по международным конфликтам. В августе он заявлял, что осенью 2026 года миру будет угрожать «война пяти стран» . Его новые слова о возможных беспорядках в Европе продолжают эту линию тревожных сценариев, хотя конкретных доказательств их неизбежности нет.

Между тем, накануне завершения 2026 года в сети вновь обсуждают предписанные Ванге предсказания о геополитических потрясениях, конфликтах и будущем России. На фоне международного напряжения эти заявления привлекают дополнительное внимание, в частности из-за жутких пророчеств на 2026 год . В то же время, ни эти предсказания, ни заявления современных экстрасенсов не являются научным способом прогнозирования будущих политических или экономических событий.

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