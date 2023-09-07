Пророс внутри: пенсионерка из-за гинекологической проблемы засунула в вагину картофель и забыла о нем

Бывшая медсестра урологического отделения озадачила историей, как одна из ее пациенток вырастила "настоящий женский сад" после того, как засунула в вагину картофель и забыла о нем.

Мелисса, публикующая видео в TikTok под именем пользователя @rockmelissa, утверждает, что лечила пенсионерку, у которой были проблемы с мочеиспусканием.

Затем она обнаружила листву в вагине. Когда она спросила об этом, то узнала, что у 90-летней женщины раньше было выпадение матки, и она вставляла туда картофель, чтобы предотвратить это.

Впоследствии она забыла об овоще и он начал укореняться внутри нее, из-за чего она не могла должным образом опорожнить мочевой пузырь.

В видео, набравшем более 750 000 лайков, экс-медсестра объяснила: "Ее мочевой пузырь был настолько переполнен, и это было так неудобно. Мне было так ее жалко. Итак, мы связались с врачом и получили указание сделать сканирование мочевого пузыря. Сюрприз, сюрприз. Ее мочевой пузырь полностью наполнен".

Медики решили ввести катетер Фолея, чтобы опорожнить мочевой пузырь, но когда Мелисса подошла, чтобы вставить его, она увидела листья, которые росли из ее "женского сада".

"У нее был настоящий женский сад. Там росли листья", — добавила Мелисса.

Затем она расспросила пациентку о загадочной находке, на что женщина объяснила, что "видимо, забыла вынуть картошку".

К счастью, им удалось удалить ее, что "решило проблему, и она снова смогла мочиться", хотя ей все же пришлось лечиться от инфекции мочевыводящих путей.

Пользователи TikTok до сих пор удивляются, почему женщина решила поступить именно так. Однако одна женщина сказала, что ее бабушка делала так же: "Это реальная вещь. У моей двоюродной бабушки было выпадение матки, и она сделала это, потому что ей было стыдно".

Напомним, женщина споткнулась через чихуахуа и получила серьезные травмы, изменившие ее жизнь. Врачи не могли поверить, что она так травмировалась из-за крохотной собачки.

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