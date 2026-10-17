ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
281
Время на прочтение
2 мин

Пророссийская AfD оскандалилась в Бундестаге: пьяные помощники депутатов устроили драку

Ранее парламентские охранники уже получали специальные инструкции о том, как вести себя с депутатами AfD и их гостями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Немецкая партия AfD

Немецкая партия AfD / © Associated Press

Помощники депутатов от пророссийской партии «Альтернатива для Германии» (AfD), находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку в здании немецкого парламента. В конфликт пришлось вмешаться полиции Бундестага, которая начала расследование инцидента.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в парламентских кругах.

Драка произошла в здании парламента

Инцидент произошёл вечером в Доме Якоба Кайзера в Берлине, где расположены офисы многих депутатов Бундестага.

По информации Spiegel, в драке участвовали двое помощников депутатов от AfD. Конфликт перерос в физическое насилие, из-за чего пришлось вызвать парламентскую полицию.

Правоохранители вмешались около 23:20 и пресекли драку. В ходе проверки они установили, что оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения. Полиция начала расследование по факту правонарушения.

Несколько источников в Бундестаге подтвердили изданию факт стычки. В то же время во фракции AfD заявили, что ничего не знают об этом инциденте.

AfD не впервые оказывается в центре скандалов

Как отмечает Spiegel, ранее сотрудники парламентской охраны уже получали специальные инструкции о том, как вести себя с депутатами AfD и их гостями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, администрация Бундестага отказала в выдаче пропусков семерым сотрудникам депутатов или фракции AfD по соображениям безопасности. Среди прочих случаев издание упоминает назначение партией на должность координатора по безопасности мужчины, имевшего судимость за расистское нападение с применением оружия на беженцев.

Отдельный скандал касался депутата Европарламента от партии AfD Арно Бауземера. По информации Spiegel, он заявлял, что набросился с бейсбольной битой на двух 14-летних подростков, которые пытались повредить плакат его партии. По данным земельного управления криминальной полиции, одному из подростков потребовалась медицинская помощь.

Новая драка с участием помощников депутатов AfD стала очередным инцидентом, связанным с представителями пророссийской партии.

Напомним, что в немецкой земле Саксония-Ангальт ультраправая партия «Альтернатива для Германии» и небольшая левая партия BSW объединились, чтобы принять символическую резолюцию с призывом прекратить военную помощь Украине со стороны Берлина.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie