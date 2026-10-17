Пророссийская AfD оскандалилась в Бундестаге: пьяные помощники депутатов устроили драку

Немецкая партия AfD / © Associated Press

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Помощники депутатов от пророссийской партии «Альтернатива для Германии» (AfD), находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку в здании немецкого парламента. В конфликт пришлось вмешаться полиции Бундестага, которая начала расследование инцидента.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в парламентских кругах.

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Драка произошла в здании парламента

Инцидент произошёл вечером в Доме Якоба Кайзера в Берлине, где расположены офисы многих депутатов Бундестага.

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По информации Spiegel, в драке участвовали двое помощников депутатов от AfD. Конфликт перерос в физическое насилие, из-за чего пришлось вызвать парламентскую полицию.

Правоохранители вмешались около 23:20 и пресекли драку. В ходе проверки они установили, что оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения. Полиция начала расследование по факту правонарушения.

Несколько источников в Бундестаге подтвердили изданию факт стычки. В то же время во фракции AfD заявили, что ничего не знают об этом инциденте.

AfD не впервые оказывается в центре скандалов

Как отмечает Spiegel, ранее сотрудники парламентской охраны уже получали специальные инструкции о том, как вести себя с депутатами AfD и их гостями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

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Кроме того, администрация Бундестага отказала в выдаче пропусков семерым сотрудникам депутатов или фракции AfD по соображениям безопасности. Среди прочих случаев издание упоминает назначение партией на должность координатора по безопасности мужчины, имевшего судимость за расистское нападение с применением оружия на беженцев.

Отдельный скандал касался депутата Европарламента от партии AfD Арно Бауземера. По информации Spiegel, он заявлял, что набросился с бейсбольной битой на двух 14-летних подростков, которые пытались повредить плакат его партии. По данным земельного управления криминальной полиции, одному из подростков потребовалась медицинская помощь.

Новая драка с участием помощников депутатов AfD стала очередным инцидентом, связанным с представителями пророссийской партии.

Напомним, что в немецкой земле Саксония-Ангальт ультраправая партия «Альтернатива для Германии» и небольшая левая партия BSW объединились, чтобы принять символическую резолюцию с призывом прекратить военную помощь Украине со стороны Берлина.

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