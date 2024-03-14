Пророссийская лидерка ультраправых Франции внезапно изменила риторику: что она сказала

Французская "подруга Путина" заявила, что РФ спровоцировала "самый драматичный" кризис за последние 20 лет.

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, известная своей пророссийской позицией, неожиданно сделала заявление в поддержку Украины и обвинила РФ в разжигании войны.

Об этом она сказала в своем обращении к парламенту, которое обнародовало в соцсети X (Twitter).

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"Вторгнувшись в Украину 24 февраля 2022 года, Россия спровоцировала войну на пороге ЕС и геополитический кризис, который, несомненно, является самым драматичным за последние двадцать лет. Уважение и поддержку мы выражаем украинскому народу, который подвергается нападению", — сказала Ле Пен.

Сообщество InformNapalm связывает столь резкое изменение риторики политики со сливом в сеть в сентябре 2023 года так называемых документов BabakovLeaks, в которых говорилось о связи Ле Пен и ее политической силы с российским политиком и олигархом Александром Бабаковым.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь обвинил партию Ле Пен в том, что ее финансировала Россия, а сама политик и ее соратники не скрывали симпатий к диктатору.

Напомним, что французский парламент поддержал соглашение о безопасности с Украиной.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска в Украину. По его словам, отправка военных в Украину вероятно в случае возможного прорыва РФ в Киев или Одессу.

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