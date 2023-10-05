Пророссийская троица: на востоке Европы три государства могут вести антиукраинскую политику — экс-глава МИД Украины

После победы на парламентских выборах в Словакии партии антиукраинского политика Роберта Фицо внешняя политика этой страны может напоминать позицию Венгрии. В случае смены власти в Польше, где выборы в Сейм состоятся 15 октября, сразу три государства Восточной Европы могут вести атниукраинскую политику и быть в оппозиции к Брюсселю.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, пока такие популисты, как премьер-министр Виктор Орбан, находятся во главе правительства Венгрии, нельзя ждать от Венгрии другой позиции по отношению к Украине.

Также читайте Что несет победа пророссийских сил на выборах в Словакии для Украины: прогноз The New York Times

"То же самое, скорее всего, хотя не будем, как говорится, падать еще перед выстрелом, может произойти и в Словакии. Потому что, судя по тем заявлениям, которые сделал лидер победившей в Словакии партии, Фицо пойдет по пути Орбана. И это создаст в Европе очень серьезное напряжение. Я имею в виду в ЕС и в НАТО", — подчеркнул Огрызко.

В случае смены власти в Польше, считает экс-министр, три страны Центрально-Восточного региона Европы будут фактически противостоять Брюсселю.

"Ну, вот это и возможный очень отрицательный сценарий, над которым в Брюсселе должны реально думать и предлагать варианты. Иначе работа ЕС фактически будет парализована", — добавил дипломат.

Напомним, на недавних парламентских выборах в Словакии победила партия политика, который хочет прекратить помогать Украине во время российского нашествия. Партия популиста Роберта Фицо набрала 24% голосов и попытается сформировать правительственную коалицию.

Читайте также: