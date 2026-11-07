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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Пророссийские хакеры "охотятся" за главой МИД Италии: в чем причина

Личные данные итальянского министра оказались в даркнете, при этом хакеры пытаются получить дополнительную информацию об Антонио Таяни и его семье.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни / © Associated Press

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что стал мишенью киберпреступников, которые распространяют его личные данные в даркнете и пытаются получить дополнительную информацию о нем и его семье. Вероятной причиной атаки он назвал позицию Рима в отношении российской войны против Украины и поддержку украинского сопротивления российской агрессии.

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

По словам итальянского министра, в течение нескольких дней киберпреступники распространяют его личные данные в даркнете и пытаются получить дополнительную информацию.

«В течение нескольких дней киберпреступники распространяют мои личные данные в даркнете и пытаются получить дополнительную информацию», — написал Таяни в субботу, 7 ноября, в социальной сети X.

Он также предупредил, что злоумышленники интересуются не только им, но и членами его семьи. По словам министра, они даже готовы платить деньги за получение дополнительной информации о нем и его близких.

Таяни не раскрыл, какие именно данные попали в руки киберпреступников, и не назвал конкретных исполнителей атаки. В то же время он дал понять, что считает эту угрозу серьёзной.

«Меня не запугать», — подчеркнул глава итальянского МИД.

Вероятный мотив — поддержка Украины

Таяни связал киберугрозу с позицией итальянского правительства в отношении российской агрессии против Украины.

По его словам, защита суверенитета украинского государства и поддержка демократии и независимости нации вызывают неприязнь у преступных группировок, стоящих за этой кампанией.

«Защищать свободу суверенного государства и решительно выступать за демократию и независимость нации — именно это, по мнению этих преступных кругов, представляет опасность», — заявил министр.

Таким образом, Таяни фактически предположил, что киберпреступники могли атаковать его из-за его поддержки Украины и противодействия российской агрессии.

Что заявила премьер-министр Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с Таяни после сообщений о кибератаке, которую связывают с деятельностью пророссийских хакеров.

Она подчеркнула, что противодействовать таким действиям необходимо с максимальной решимостью.

В то же время агентство Reuters сообщило, что ознакомилось со скриншотами, на которых фотография Таяни фигурировала среди изображений ещё 17 человек, обозначенных как «враждебно настроенные по отношению к Российской Федерации». В этот список также попали эксперты по кибербезопасности.

Российская сторона публично не прокомментировала обвинения.

Поддержка Украины в Италии

Италия продолжает оказывать Украине гуманитарную и военную помощь для защиты от российского вторжения.

В то же время внутри правящей коалиции существуют разногласия по поводу дальнейшей поддержки Киева.

В частности, вице-премьер-министр Маттео Сальвини, возглавляющий одну из партий коалиции Джорджи Мелони, неоднократно выступал за прекращение поставок оружия Украине.

Напомним, что в Украине национальная группа реагирования на киберинциденты CERT-UA выявила массированную кибератаку: злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение через более 100 взломанных сайтов.

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