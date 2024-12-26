Пророссийские олигархи в Германии создают лояльную к РФ украинскую общину – глава УГКЦ

Сбежавшие из Украины пророссийские олигархи в Европе, в частности в Германии за деньги РФ, пытаются создать параллельную украинскую общину преимущественно из русскоязычных украинцев, что будет лояльным к Москве.

Об этом рассказал глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав в интервью "РБК-Украина".

По его словам, к подобным попыткам привлечен Московский патриархат.

"Пророссийские олигархи сбежали из Украины туда (в Германию – Ред.). И они за российские деньги там создают параллельную украинскую общину, к которой пытаются заманить, в частности, русскоязычных украинцев. Таким образом пытаются использовать священников Московской церкви из Украины (УПЦ МП – Ред.) .), которые в эти центры социальные приезжают и там создают очаги религиозной жизни, именно для того, чтобы заманить туда людей", – объяснил Святослав Шевчук.

Глава УГЦК Святослав Шевчук. / Фото: УНИАН

По его мнению, попытки врага очень просты – создать протестный потенциал из украинских эмигрантов. Чтобы украинцы выступали против политики своего же государства и призывали к "миру во всем мире" в контексте "русского мира".

"И это становится вызовом для наших общин, которые существуют там десятилетиями. Это вызов для украинской дипломатии, которая видит опасность манипуляции чувствами наших граждан, которые оказываются в сети российских влияний европейских стран", — подытожил глава УГКЦ.

Напомним, что УПЦ МП активно развивает сеть своих приходов в странах Европы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.